إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا للتعاقد مع إريكسن ويضم مهاجم تشيلسي

أكد بييرو أوسيليو مدير إنتر ميلان الإيطالي أنه قدم عرضًا رسميا لكريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، بينما أكد توصل النادي لاتفاق مبدئي للحصول على خدمات فيكتور موسيس جناح تشيلسي.

وقال أوسيليو لشبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا إن إريكسن يمثل أولوية للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأضاف ”قدّمنا عرضا رسميا لإريكسن ونحن الآن في انتظار رد من توتنهام. لا يمكننا سوى الجلوس والانتظار الآن، نظرًا لوجود العديد من الأندية المهتمة بضمه، فهو أفضل لاعب اجتذب اهتمامًا في أوروبا. إنه أمر صعب للغاية، لكننا سنحاول القيام بكل شيء ممكن“.

وينتهي عقد لاعب الوسط الدنماركي البالغ من العمر 28 عامًا في يونيو/حزيران المقبل، لذلك سُمح لوكيله بإجراء مفاوضات مع الرئيس التنفيذي لإنتر بيبي موراتا.

ووافق النادي على الشروط الشخصية للاعب التي يعتقد أن تصل إلى 10 ملايين يورو لكل موسم بينما يريد توتنهام 20 مليون يورو للاستغناء عن خدماته الآن.

لكن تقارير صحفية أن الصفقة قد تم حسمها بالفعل مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو في شكل مكافآت إضافية مرتبطة بالأداء.

صفقة موسيس

وعلق أوسيليو أيضا على مفاوضات أخرى مع تشيلسي بشأن الجناح موسيس الذي سينتقل لإنتر على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 10 ملايين يورو بعد نهاية إعارته إلى فناربخشة التركي.

وأضاف ”لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع تشيلسي بشأن فيكتور موسيس. نحن نقيِّم الموقف، قد يكون فرصة، لكن من الأفضل الانتظار قبل قول المزيد. ويوجد أيضا المهاجم أوليفييه جيرو الذي سنتعاقد معه في حال قمنا ببيع أحد المهاجمين خلال الانتقالات الحالية“.

ولا يمكن أن ينضم جيرو إلى إنتر ميلان قبل أن يغادر ماتيو بوليتانو، لكن تبادله في صفقة مع ليوناردو سبينزولا، جناح روما انهار في اللحظات الأخيرة بعد إجراء فحص طبي.