سوشيال ميديا الرياضة: مبابي يهرب من شمس باريس.. نيمار في أحضان والدته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أوزيل يهدي قميصه لفنان تركي

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة الفنان التركي أنجين ألتان دوزياتان الذي تواجد في لقاء الجنارز أمس دعما لمواطنه أوزيل، وعلق اللاعب قائلا: شكرا لدعمك أنجين ألتان دوزياتان شكرا على زيارتك ودعمك أمس

إيكاردي يحتفل بعيد ميلاد الأميرة

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته بمناسبة عيد ميلادها، وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد يا أميرة، 5 سنوات صغيرة جدا وكبيرة جدا في نفس الوقت، أتمنى أن تستمر في الاستمتاع بهذه الطفولة كما تفعل دائما وبكل حبنا

مبابي يهرب من شمس باريس

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ ’ وظهر اللاعب وهو يهرب من شدة ضوء الشمس

نيمار في أحضان والدته

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في أحضان والدته وعلق قائلا : قوية، أصيلة، جميلة ورائعة أحبك يا أمي

أكسيل فيتسل بقميص بنفيكا

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله السابق جوليان فيغل لاعب نادي بنفيكا الذي أعطى قميصه هدية لفيتسل، الذي علق قائلا : شكرا على الهدية، كان من الجيد أن أراك يا أخي جوليان فيغل هناك رقم 28 جديد في بنفيكا

Thanks for the gift, it was good to see you my bro @JuWeigl ???????? There’s a new number 28 at @SLBenfica ????❤️#JW28 ???? #AW28 pic.twitter.com/UYbUBKgGFo — Axel Witsel (@axelwitsel28) January 19, 2020

ديباي يحصل على برتقالة مقابل عمل شاق

نشر ممفيس ديباي لاعب نادي ليون لفرنسي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء مساعدته لسائق سيارة محملة بالبرتقال وحصل اللاعب على برتقالة مقابل ذلك، وعلق ديباي قائلا: كان عليه أن يساعد الأخ في كسر سيارته، كانت شاحنته ممتلئة بالبرتقال الطازج، لذلك قلت دعني أحصل على واحدة

Had to help the brother out cuz he’s car broke down. He’s truck was full with fresh oranges, so i said let me get one, I just wanna tell y’all things like this make my day.

Ciao pic.twitter.com/E6djXJzeqo — Memphis Depay (@Memphis) January 19, 2020

إسماعيل بن ناصر: فرحة الانتصارات سبب حبنا لكرة القدم

نشر إسماعيل بن ناصر لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء اليوم الذي جمع بين الميلان ونادي أودينزي المنتهي بفوز رفاق بن ناصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإيطالي، وعلق اللاعب قائلا : لهذا السبب نحن نحب كرة القدم

Ecco perché amiamo il calcio ⚽️❤️ pic.twitter.com/mDgiayiE48 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 19, 2020

تياغو سيلفا: احتفال الأطفال الأفضل لبدء العام

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه عقب حسم لقاء اليوم الذي جمع بين ناديه ونادي هيرتا برلين برباعية نظيفة، وعلق اللاعب على احتفاله بهدف اليوم قائلا: أفضل طريقة لبدء السنة

The best way to start the year ???? ⚽️???????? pic.twitter.com/JfyYqDcpH6 — Thiago Alcantara (@Thiago6) January 19, 2020

ألكسندر لاكازيت يتعهد بحسم الديربي القادم

نشر الكسندر لاكازيت لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وتعهد اللاعب بحسم الديربي القادم أمام تشيلسي يوم الثلاثاء حيث علق قائلا: بخيبة أمل لأنني أعتقد أننا نستحق أكثر .. حان وقت الاستعداد لديربي يوم الثلاثاء، شكرا لدعمكم

Disappointed because I think we deserved more.. Time to prepare for the derby on Tuesday !! Thanks for your support ????????????????????♣️ pic.twitter.com/okXkCOLkUy — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) January 19, 2020

عواد يتمسك بالعودة لتشكيل الزمالك

نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق في إشارة إلى تمسكه بالعودة للتشكيلة الأساسية لناديه.