 سوشيال ميديا الرياضة: مبابي يهرب من شمس باريس.. نيمار في أحضان والدته – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: مبابي يهرب من شمس باريس.. نيمار في أحضان والدته

سوشيال ميديا الرياضة: مبابي يهرب من شمس باريس.. نيمار في أحضان والدته

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أوزيل يهدي قميصه لفنان تركي

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة الفنان التركي أنجين ألتان دوزياتان الذي تواجد في لقاء الجنارز أمس دعما لمواطنه أوزيل، وعلق اللاعب قائلا: شكرا لدعمك أنجين ألتان دوزياتان شكرا على زيارتك ودعمك أمس

إيكاردي يحتفل بعيد ميلاد الأميرة

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته بمناسبة عيد ميلادها، وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد يا أميرة، 5 سنوات صغيرة جدا وكبيرة جدا في نفس الوقت، أتمنى أن تستمر في الاستمتاع بهذه الطفولة كما تفعل دائما وبكل حبنا

مبابي يهرب من شمس باريس

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ ’ وظهر اللاعب وهو يهرب من شدة ضوء الشمس

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نيمار في أحضان والدته

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في أحضان والدته وعلق قائلا : قوية، أصيلة، جميلة ورائعة أحبك يا أمي

أكسيل فيتسل بقميص بنفيكا

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله السابق جوليان فيغل لاعب نادي بنفيكا الذي أعطى قميصه هدية لفيتسل، الذي علق قائلا : شكرا على الهدية، كان من الجيد أن أراك يا أخي جوليان فيغل هناك رقم 28 جديد في بنفيكا

ديباي يحصل على برتقالة مقابل عمل شاق

نشر ممفيس ديباي لاعب نادي ليون لفرنسي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء مساعدته لسائق سيارة محملة بالبرتقال وحصل اللاعب على برتقالة مقابل ذلك، وعلق ديباي قائلا: كان عليه أن يساعد الأخ في كسر سيارته، كانت شاحنته ممتلئة بالبرتقال الطازج، لذلك قلت دعني أحصل على واحدة

إسماعيل بن ناصر: فرحة الانتصارات سبب حبنا لكرة القدم

نشر إسماعيل بن ناصر لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء اليوم الذي جمع بين الميلان ونادي أودينزي المنتهي بفوز رفاق بن ناصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإيطالي، وعلق اللاعب قائلا : لهذا السبب نحن نحب كرة القدم

تياغو سيلفا: احتفال الأطفال الأفضل لبدء العام

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه عقب حسم لقاء اليوم الذي جمع بين ناديه ونادي هيرتا برلين برباعية نظيفة، وعلق اللاعب على احتفاله بهدف اليوم قائلا: أفضل طريقة لبدء السنة

ألكسندر لاكازيت يتعهد بحسم الديربي القادم

نشر الكسندر لاكازيت لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وتعهد اللاعب بحسم الديربي القادم أمام تشيلسي يوم الثلاثاء حيث علق قائلا: بخيبة أمل لأنني أعتقد أننا نستحق أكثر .. حان وقت الاستعداد لديربي يوم الثلاثاء، شكرا لدعمكم

عواد يتمسك بالعودة لتشكيل الزمالك

نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق في إشارة إلى تمسكه بالعودة للتشكيلة الأساسية لناديه.

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