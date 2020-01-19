مباراة يوفنتوس تحسم مصير غاتوزو مع نابولي الإيطالي

بات استمرار جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، مع فريقه مهددا بعد استمرار تراجع النتائج للفريق الجنوب إيطالي الذي حل في مركز الوصافة في ترتيب المسابقة الموسم الماضي.

تفكير في الاستقالة

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن غاتوزو يدرس بالفعل التقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وتصر إدارة نابولي على عدم إقالة المدير الفني بعد خمسة مباريات فقط خاضها مع الفريق.

وخسر نابولي 4 مباريات وتعادل في واحدة من المباريات الخمسة التي خاضها تحت قيادة غاتوزو، إلا أن دي لورينتيس رئيس النادي يرفض إقالة المدير الفني.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن دي لورينتيس يدرك أن اتخاذه قرارا بإقالة غاتوزو سيعد بمثابة الاعتراف الضمني بندمه على رحيل أنشيلوتي.

موقعة حاسمة

وذكرت ”ديلي ميل“ أن جينارو غاتوزو بات مستعدا للرحيل عن نابولي بعد 35 يوما فقط من توليه المهمة، إذا لم ينجح في حصد النقاط في المباريات المقبلة، بعد الخسارة أمس السبت أمام فيورنتينا بهدفين دون رد.

ويستعد نابولي لمواجهة لاتسيو الذي حقق 11 انتصارا متتاليا في الدوري مساء الخميس المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطالي، قبل أن يواجه يوفنتوس يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن مباراة يوفنتوس بعد أسبوع من الآن ستكون حاسمة بشأن مستقبل غاتوزو مع نابولي.

خلافات عديدة

وتبدو فرص نجاح غاتوزو مع نابولي ضعيفة للغاية، في ظل عدم رضا رئيس النادي عن عدد من قرارات غاتوزو الفنية.

وأبدى دي لورينتيس عدم رضاه عن إبعاد الحارس ميريت عن التشكيل الأساسي للفريق، وكذلك اعتماد غاتوزو على الظهير الأيمن جيوفاني دي لورينز في مركز قلب الدفاع.

كما أن هناك خلافا آخر بين دي لورينتيس وغاتوزو بشأن الثلاثي، إلا درايس ميرتينز وكاليخون نجوم الفريق، مع اقتراب رحيلهم عن نابولي، حيث تنتهي عقودهم مع النادي بنهاية الموسم الجاري.