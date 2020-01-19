رقم مميز لزلاتان إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي

سجل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، رقما مميزا مع ناديه ميلان في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي أمام أودينيزي.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ فإن إبراهيموفيتش بات أسرع لاعب يصل إلى الفوز رقم 150 في الدوري الإيطالي، منذ بداية عهد احتساب الفوز بـ3 نقاط موسم 1994/1995.

وأضافت الشبكة أن إبراهيموفيتش حقق الفوز الـ150 في الدوري الإيطالي من رقم 222 مباراة، ليتفوق على استيبان كامبياسو الذي حقق الفوز 150 في 230 مباراة، ولورينزو إنسيني ومايكون في 232 مباراة.

222 – Zlatan #Ibrahimovic has just become the fastest player to have won 150 Serie A games in the three points for a win era (222 appearances). Ruler.#MilanUdinese #SerieA pic.twitter.com/BgqGn7Dog0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 19, 2020

وقلب ميلان تأخره أمام أودينيزي 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 3/2، حيث سجل جينس ستريجير لارسين مبكرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة السادسة.

وعاد الكرواتي أنتي ريبيتش النتيجة لميلان بهدف في الدقيقة 48، في حين سجل ثيو هيرنانديز الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 72 بتسديدة من مسافة بعيدة.

لكن كيفين لاسانيا عدل النتيجة لأودينيزي في الدقيقة 85، قبل أن يوقع ريبيتش الهدف الثاني له، والثالث لميلان في الدقيقة 90+3.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 28 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.