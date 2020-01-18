نابولي يسقط أمام فيورنتينا بثنائية في الدوري الإيطالي (فيديو)

تلقى نادي نابولي خسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي على يد مضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين في الجولة الـ20، مساء السبت.

وتعتبر الهزيمة هي الرابعة للمدرب غاتوزو في 5 مباريات مع فريق الجنوب بالدوري الإيطالي منذ خلافة كارلو أنشيلوتي، والثامنة للفريق هذا الموسم.

وتقدم الفيولا بهدف عبر فيديريكو كييزا في الدقيقة 26، قبل أن يلغب التسلل هدفا ثانيا للوافد الجديد باتريك كوتروني.

أهداف لقاء || نابولي 0-2 فيورينتينا || pic.twitter.com/Y60Lv9Enfw — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goals4you1) January 18, 2020

وأضاف البديل دوشان فلاهوفيتش هدفا رائعا في الدقيقة 74، تماما كما فعل عندما دخل المباراة أمام انتر كبديل منذ 4 جولات.

وواصل نابولي تخبطه بهدذه النتيجة ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ11 من جدول الترتيب، فيما رفع فيورنتينا رصيده لنفس النقاط خلفهم مباشرة في المركز الـ12.