روما يدرس شكوى إنتر ميلان بعد فشل صفقة تبادلية

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن إدارة نادي روما تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد إنتر ميلان؛ بعد فشل صفقة تبادلية بين الفريقين، في سوق الانتقالات الشتوي.

وكان روما قريبا من التعاقد مع ماتيو بوليتانو من إنتر ميلان، مقابل انتقال ليوناردو سبينازولا إلى النيراتزوري، لكن الفريقين فشلا في التوصل لاتفاق؛ بسبب رغبة إنتر ميلان في تغيير بعض بنود الصفقة.

وبحسب صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“، فإن العلاقة بين الناديين تدهورت، وأشارت إلى أن محامي روما يقيمون إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد إنتر ميلان.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن اللاعبَين يشعران بخيبة أمل، موضحة أن روما يعتقد أن صورته تضررت بسبب فشل الصفقة.

وكشفت ”كوريري ديللو سبورت“ أن ماتيو بوليتانو لاعب إنتر ميلان بكى عندما علم بفشل انتقاله إلى روما، وغادر مدينة ميلانو دون أن يدلي بأي تصريح.

وشارك سبينازولا في 16 مباراة مع روما الموسم الحالي، سجل فيها هدفا وصنع آخر، في حين لعب بوليتانو مع إنتر ميلان في 15 مباراة فقط، لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.

ويملك إنتر ميلان 46 نقطة من 19 مباراة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي، ويتأخر بنقطتين فقط عن يوفنتوس، في حين حصد روما 35 نقطة في المركز الخامس.

ويلعب إنتر ميلان مع ليتشي، الأحد، في حين يلاقي روما منافسه جنوة في اليوم ذاته في الجولة الـ20 من الكالشيو.