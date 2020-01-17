سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يجمع التبرعات.. وراموس يهدد فاسكيز بالـ var

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم يجمع التبرعات

شارك جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في حملة ضمن إحدى الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات؛ من أجل الفقراء من الأطفال والشباب، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه.

وعلق فينالدوم قائلا: ساعدنا في جمع أموال حيوية لخلق فرص تغيير الحياة للأطفال والشباب، لديك فرصة للفوز بجوائز نادي ليفربول ومقابلتي من خلال دعم العمل الرائع الذي تقوم به.

راموس يهدد فاسكيز بالـ var

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات الفريق، وداعب راموس زميله لوكاس فاسكيز بعد خطأ الأخير في تمرير الكرة باستخدام تقنية الفار، حيث علق راموس: سوف أتحدث مع الـ VAR حظا سعيدا في المرة القادمة.

ميتشي باتشوايي يظهر بنيولوك

نشر ميتشي باتشوايي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وظهر اللاعب بمظهر جديد، وعلق باتشوايي: نعم أرسم الأظافر.

ديباي يعلن القضاء على الثعابين

نشر ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لحديقة منزله، وعلق اللاعب قائلا: لا ثعابين في فناء منزلي.

كاسياس يحارب الفقر

نشر الحارس الإسباني إيكر كاسياس فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ تضمن كلمة لبعض الشباب الفقراء، وعلق كاسياس: عقد العمل للناس من أجل الكوكب، أمامنا عشر سنوات لإنقاذ العالم ومنح أطفالنا المستقبل الذي يستحقونه، ماذا يمكنك أن تفعل اليوم؟

The Decade of Action #ForPeopleForPlanet is on. We have ten years to save the world and give our kids the future they deserve. What can you do today? See short videos created by seven influencers from the world of sports and entertainment for @UNDP. — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 17, 2020

إبراهيموفيتش يدعو جماهير السويد لحجز تذاكر العام

نشر النجم السويدي لازتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي رابطا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ والخاص بموقع تذاكر المسابقات في السويد ومنتخب بلاده، وعلق اللاعب قائلا: ضع العلامة.

تياغو سيلفا مع رفاقه في الطائرة

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل طائرة الفريق برفقة زملائه الذين يستعدون لمواجهة لوريان في كأس فرنسا، وعلق اللاعب قائلا: مع رفاقي.

Avec mes gars ???????????????? pic.twitter.com/FuMZ1F5c6h — Thiago Silva (@tsilva3) January 17, 2020

فالفيردي يتعهد بمواصلة المشوار

نشر فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق الملكي مع مدربه زين الدين زيدان، وعلق اللاعب قائلا: نواصل المشوار.

مارتينيز: جاهزون للقاء الغد

نشر إيمليانو مارتينيز حارس مرمى نادي الأرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه والذي يستعد للقاء الغد أمام نادي شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب: أسبوع تدريب قوي، نحن على استعداد لمباراة الغد.

Solid week of training , we are prepared for tomorrow’s game ???? #em26 @Arsenal #premierleague

Buena preparación esta semana listos para jugar contra el Sheffield mañana ???? pic.twitter.com/yiSXKfYU7i — Emiliano Martínez (@emimartinezz1) January 17, 2020

غوميز يدعم فريقه السابق

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يهتف ويغني لفريقه السابق جالطة سراي التركي، وعلق اللاعب قائلا: جالطة سراي.