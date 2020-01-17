عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”كاسياس من أجل الرئاسة“.. في انتظار بيل.. و3 لاعبين بكرات ذهبية (صور)

شكّلت بداية كيكي سيتين مهامه كمدرب لبرشلونة والأصداء التي خلّفها لدى اللاعبين، وانتظار ريال مدريد عودة غاريث بيل لتسجيل الأهداف، واحتمال استقبال عدائي لمانشستر يونايتد في أنفيلد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بصدمة إمكانية غياب هاري كين عن منتخب إنجلترا في نهائيات أمم أوروبا 2020، وكأس أسيا تحت 23 عاما، وتأهل الهلال لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وأخبار الأندية السعودية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم القادمة ورغبة رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بمغادرة الرئيس الحالي لويس روبياليس، وذلك عبر دعم حارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس وكتبت ”كاسياس من أجل الرئاسة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أصداء بداية كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة برفقة لاعبيه وكتبت ”المشاعر الإيجابية والعمل“ وأشارت لإقامته حفل عشاء للاعبين والطاقم الفني.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات تشافي هرنانديز حول رفضه عرض برشلونة وكتبت ”تشافي: رفضت عرض برشلونة لأن الوقت لا يزال لم يحن لتدريب الفريق“.

كما تحدثت عن تعاقد برشلونة مع الأرجنتيني راموس من أجل الفريق الثاني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الأجواء الجديدة في برشلونة بعد بداية المدرب الجديد كيكي سيتين لمهامه رسميا وإقامته لحفل عشاء للاعبين والطاقم الفني في أحد مطاعم برشلونة الشهيرة للتعرف عليهم عن قرب وخلق أجواء جيدة.

أس

ركزت الصحيفة على النجم الويلزي غاريث بيل العائد لريال مدريد بعد فترة مرض غيّبه عن لقاءات السوبر الإسباني في السعودية، وأكدت أن الفريق ينتظر زيادة عدد أهدافه وكتبت ”في انتظار بيل“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على لقاء القمة الذي يجمع ليفربول ومانشستر يونايتد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”مانشستر يونايتد يستعد لاستقبال معادٍ من مشجعي ليفربول في أنفيلد“.

كما تحدثت عن أشلي يونغ الذي يقترب من إنتر ميلان وكتبت ”أشلي اُستبعد بعدما ضغط لإجبار الإدارة على قبول رحيله“.

الصحيفة اهتمت بهاري كين والذي تزداد الأخبار حول إمكانية غيابه عن نهائيات أمم أوروبا 2020.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا والذي يواجه فريق غرانفيل في دور الـ32 من كأس فرنسا وسط جدل داخلي وكتبت ”الحياة أقل جمالا“.

كما تحدثت عن مفاجأة فريق باو إف سي والذي أقصى فريق بوردو من دور الـ32 من كأس فرنسا وفاز عليه 3/2.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل روما لربع نهائي كأس إيطاليا حيث سيواجه يوفنتوس وكتبت ”روما وحاليا ساري“.

كما تحدثت عن فترة الانتقالات الشتوية لإنتر ميلان الذي يطارد عدة لاعبين مثل كريستيان إريكسن وأوليفير جيرو وأشلي يونغ.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس بخصوص حصول نجومه على الكرة الذهبية مستقبلا كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وماتياس دي ليخت وكتبت ”ساري سيكون لدي 3 لاعبين بكرات ذهبية“.

كما اهتمت بصراع يوفنتوس وإنتر ميلان على لاعب شاب من مانشستر يونايتد وكتبت ”يوفنتوس – إنتر ميلان صراع من أجل تاهيت تشونغ“.

كما تحدثت عن تأهل فريق روما لربع نهائي كأس إيطاليا حيث سيواجه فريق يوفنتوس.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأهل الهلال لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتجاوز الاتفاق وكتبت ”الشهري يطرب الأزرق“.

كما تحدثت عن كأس أسيا تحت 23 عاما ولقاء ربع النهائي بين السعودية وتايلاند وكتبت ”الأخضر يفتح ملف تايلاند“.

واهتمت الصحيفة بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر ”النصر يتجاهل خميس“، وعن الهلال ”رازفان يفاضل بين إدواردو وجيوفينكو“، وعن الشباب ”غارسيا يطلب صانع لعب“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مهرجان شرم الشيخ الدولي والذي افتتح بمشاركة الرئيس المصري وكتبت ”محمد بن زايد: صون التراث أمانة وحق للأجيال القادمة“.