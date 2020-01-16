غاسبريني مدرب أتلانتا يشتم جمهور فيورنتينا ويشعل العلاقة بين الناديين

وصف جيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا مشجعي فيورنتينا بوصف مشين، عقب مباراة بينهما في كأس إيطاليا لكرة القدم أمس الأربعاء، ليزيد التوتر بين الناديين المستمر منذ أكثر من عام.

وقال المدرب البالغ عمره 60 عاما: ”أمي شاركت في الحرب لتمنح حرية التعبير لهؤلاء الحمقى الذين يسبونني“.

وأضاف: ”لم أسب أي أحد في حياتي؟؟ هذه وقاحة“.

ودعم أنطونيو بركاسي رئيس أتلانتا المدرب، وقال لموقع صحيفة توتو سبورت“ الرياضية اليومية: ”تصرف بطريقة صحيحة. أتلانتا يقف في صفه. استاد فرانكي وصل إلى أدنى مستوى“.

لكن روكو كوميسو مالك فيورنتينا قال إن تعليقات غاسبريني ”قاسية جدا وعدائية“.

وقال كوميسو إنه تعرض هو ونجله للسباب خلال مباراة خارج الأرض أمام أتلانتا هذا الموسم وكذلك مهاجم فيورنتينا فيدريكو كييزا.

وتابع كوميسو في بيان لناديه: ”لم يقل أو يفعل أحد شيئا آنذاك باستثناء إلقاء اللوم على المراقبين“.

وأضاف: ”قبل الحديث عن مشجعي الفرق الأخرى وبالتحديد فيورنتينا أعتقد أنه يجب النظر أولا فيما يحدث بملعبكم.. جمهور فيورنتينا يستحق الاحترام“.

وترجع بداية التوتر بين الناديين إلى مباراة في 2018 عندما قال غاسبريني إن كييزا تحايل للحصول على ركلة جزاء‭ ،‬واستنكر فيورنتينا هذا الاتهام.