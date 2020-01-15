 ديبالا يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والتأهل لدور الـ8 بكأس إيطاليا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ديبالا يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والتأهل لدور الـ8 بكأس إيطاليا (فيديو)

ديبالا يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والتأهل لدور الـ8 بكأس إيطاليا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اكتسح نادي يوفنتوس ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة في دور الـ16 لكأس إيطاليا، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأول.

أحرز الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 16.

وأضاف مواطنه باولو ديبالا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و58،

واختتم دوجلاس كوستا بالهدف الرابع في الدقيقة 61 من ركلة جزاء أيضا.

ويعد هذا هو الفوز الثاني ليوفنتوس على أودينيزي في الموسم الحالي، بعدما سبق لفريق (السيدة العجوز) الفوز على منافسه 3 / 1 ببطولة الدوري الإيطالي الشهر الماضي.

وضرب يوفنتوس موعدا في الدور القادم مع الفائز من مباراة روما وبارما.

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