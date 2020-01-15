ديبالا يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والتأهل لدور الـ8 بكأس إيطاليا (فيديو)

اكتسح نادي يوفنتوس ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة في دور الـ16 لكأس إيطاليا، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأول.

أحرز الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 16.

وأضاف مواطنه باولو ديبالا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و58،

واختتم دوجلاس كوستا بالهدف الرابع في الدقيقة 61 من ركلة جزاء أيضا.

كاس ايطاليا : يوفنتوس 4 × 0 اودينيزي | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/4tklEazQQG pic.twitter.com/MxYBjfYcaM — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll1) January 15, 2020

ويعد هذا هو الفوز الثاني ليوفنتوس على أودينيزي في الموسم الحالي، بعدما سبق لفريق (السيدة العجوز) الفوز على منافسه 3 / 1 ببطولة الدوري الإيطالي الشهر الماضي.

وضرب يوفنتوس موعدا في الدور القادم مع الفائز من مباراة روما وبارما.