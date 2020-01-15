تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: ريال مدريد يحدد خليفة مودريتش.. وغموض مصير صفقة بوغبا

أصبح الحديث داخل الأوساط الكروية العالمية عن مصير النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد مع تحركات فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي لإعادته مجددًا بجانب اهتمام ريال مدريد الإسباني بضم لاعب آخر في خط الوسط ما يزيد الغموض حول مستقبل بوغبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية، اليوم الأربعاء:

صفقة هولندية على أعتاب ريال مدريد

تصدر اسم لاعب وسط منتخب هولندا وفريق أياكس دوني فان دي بيك المشهد في الصحف والمواقع العالمية مع ارتباط اسمه بنادي ريال مدريد الإسباني بعدما ترددت أنباء حول اتفاقه مع العملاق الملكي للانضمام في الصيف المقبل.

ونقل موقع (بليتشر ريبورت) عن صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ التحرك لضم اللاعب صاحب الـ22 عامًا بعد متابعته منذ التألق في الموسم الماضي مع فريقه.

وتكهنت صحيفة ماركا بأن ”فان دي بيك“ سيكون خليفة النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي انتشرت الأنباء حول رحيله بعد نهاية الموسم الحالي مع تقدم عمره بجانب تلقيه عدة عروض في أمريكا وإيطاليا.

غموض مصير بوغبا.. ويوفنتوس يترقب

يسود الغموض مصير النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما ارتبط اسمه بالرحيل في فصل الشتاء إلى ريال مدريد ويوفنتوس.

وذكر موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي أن بوغبا لم يتلقَ تأكيدات من ناديه بالسماح له بالرحيل في انتقالات شهر يناير الجاري إلا أن يوفنتوس ما زال يترقب إمكانية حسم الصفقة.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس عرض على مانشستر يونايتد إمكانية انضمام باولو ديبالا أو أدريان رابيو في الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم صفوف الريد ديفلز للسماح برحيل بوغبا.

وأشارت صحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت) إلى أن رحيل ديبالا بات وشيكًا خاصة أن اللاعب سجل مقطع فيديو يودع خلاله جماهير اليوفي تمهيدًا لإعلان انتقاله بعيدًا عن السيدة العجوز.

وكشفت صحيفة (فرانس فوتبول) الفرنسية عن اهتمام نادي يوفنتوس بضم الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير نجم بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن نوير بدأ التفكير في الرحيل مع تعاقد الفريق البافاري مع حارس شالكه ألكسندر نوبل.

باريس سان جيرمان يصدم كافاني

تلقى المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية بعد أن أبدى مسؤولو ناديه رفضهم لفكرة الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية وتمسكوا ببقائه لنهاية عقده.

وتلقى كافاني تأكيدات من إدارة ناديه وفقًا لموقع (LE 10 SPORT) الفرنسي ببقائه لنهاية الموسم ورفض رحيله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني أو توتنهام الإنجليزي في شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن كافاني أبدى رغبته بالرحيل في أقرب وقت، خاصة مع جلوسه بديلًا للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الإيطالي السابق والمعار لفريق باريس.

خطوة جديدة تقرب إريكسن من إنتر

أصبح اللاعب الدنماركي الموهوب كريستيان إريكسين نجم توتنهام الإنجليزي على أعتاب الرحيل إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت) أن إدارة إنتر تحركت بشكل رسمي لحسم الصفقة من خلال سفر المدير الرياضي للنادي إلى لندن للاجتماع مع ممثلي فريق توتنهام.

ويستعد إنتر لتقديم عرض جديد لضم اللاعب مقابل 15 مليون يورو مع اقتراب رحيل إريكسن ورفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

في المقابل، أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني انتقال لاعب الوسط ”ستانيسلاف لوبوتكا“ إلى فريق نابولي الإيطالي ما يقرب فابيان رويز لاعب وسط نابولي من الرحيل في الانتقالات الشتوية.