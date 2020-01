سوشيال ميديا الرياضة: فيرمينو يمارس طقوس العبادة في حمام السباحة وراموس يتعهد لجماهير الملكي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما يستعرض مهاراته

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ استعرض خلاله مهاراته بالكرة، وعلق اللاعب: استمر امضِ قدما

دافيد فيا يخوض تجربة عمل جديدة

نشر النجم الإسباني دافيد فيا صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وأكد اللاعب نيته خوض تجربة عمل جديدة حيث علق قائلا: بدء فصل جديد

فرمينو يمارس الطقوس الدينية في حمام السباحة

نشر البرازيلي فرمينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس بعض الطقوس الدينية في حمام السباحة، وعلق اللاعب: ديني أعطيتك إخفاقاتي والانتصارات التي سأقدمها لك أيضًا.

ليفاندوفسكي يعلن عودته للملاعب

نشر روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له من التدريبات التأهيلية الأخيرة قبل عودته للملاعب، وأعلن اللاعب عن اقتراب عودته حيث علق قائلا: أعود قريبا

فينالدوم يتحدى فان دايك

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله فان دايك من تدريبات الفريق، وعلق فينالدوم: أنا أعرض فان دايك أنني أعرف كيفية الحفاظ على الشباك النظيفة أيضًا

Me showing Virg that I know how to keep clean sheets too! ???? ???? pic.twitter.com/tGiUAAa6cd — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) January 15, 2020

غريزمان في سباق الخيل

نشر أنطوان غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل سباق الخيل، وعلق اللاعب: شكرًا لك تروبي بيتش لارتدائها لألواني العالية والسماح لنا بالفوز بالمجموعة الأولى لي، فخور بك، تبدأ حياة جديدة من أجلك، نتطلع إلى رؤية المهارات المستقبلية على المنحدرات

Merci #Tornibush d'avoir porté haut mes couleurs et de nous avoir permis de décrocher un 1er groupe à @paris_longchamp, fier de toi. Nouvelle vie qui commence pour toi… hâte de voir tes futurs poulains sur les pistes. #Champions #TeamGriziGalop ???? pic.twitter.com/y8CMGfcusq — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 15, 2020

سمولينغ يستجيب لرغبة طفل إنجليزي

نشر كريس سمولينغ لاعب نادي روما الإيطالي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لطفل إنجليزي حضر إلى روما من أجل الحصول على قميص اللاعب، وعلق سمولينغ: شكرًا لك على وجودك هذا، دائما جميل أن نرى الدعم من المشجعين في الوطن

The English connection ???? Thank you for setting this up. Always nice to see the support from fans back home ????❤️ https://t.co/c2nJWY42jk — Chris Smalling (@ChrisSmalling) January 15, 2020

دافيد آلابا في حرب النجوم

نشر دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يمسك بعصاة ضمن لعبة حرب النجوم، وعلق اللاعب قائلا: لم تنته بعد

راموس يتعهد باستمرار الانتصارات

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق الملكي، وعلق اللاعب قائلا: الطريقة الوحيدة للعودة هي الاستمرار

Para volver solo hay un camino: ir.

The only way to get back is to keep going.

???? ????‍♂#HalaMadrid pic.twitter.com/vhHs06A6ol — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 15, 2020

كاف يحتفل بعيد ميلاد الحضري

حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على توجيه التهنئة لعصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، حيث نشرت الصفحة فيديو لأبرز لقطات الحضري وعلقت الصفحة قائلة: عيد ميلاد سعيد لحارس المنتخب المصري والنادي الأهلي فقد أصبح الحضري أقدم لاعب في كأس العالم عندما لعب ضد المملكة العربية السعودية 45 سنة و161 يوما.