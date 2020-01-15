 ميلان يصعق سبال ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ميلان يصعق سبال ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

ميلان يصعق سبال ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

بلغ ميلان الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه سبال 3-صفر، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 الذي شهد تأهل فيورنتينا بفوز متأخر على ضيفه أتالانتا بنتيجة 2-1.

وقدم ميلان عرضًا هجوميًا في مواجهة سبال متذيل ”سيري أ“، حقق من خلاله فوزه الثاني تواليًا في مختلف المسابقات بعد التغلب على كالياري بثنائية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، السبت.

وأتت أهداف ميلان عبر البولندي كريستوف بيونتيك (20)، والإسباني سامويل كاستييخو (44)، والفرنسي تيو هرنانديز (66).

وحجز فيورنتينا موعدًا مع ثاني ترتيب الدوري إنتر في الدور المقبل، بينما يلاقي ميلان تورينو.

ويستكمل دور الـ16، اليوم، باستضافة يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة لأودينيزي، ويختتم، الخميس، بمباراة بارما وضيفه روما.

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