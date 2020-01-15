ميلان يصعق سبال ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

بلغ ميلان الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه سبال 3-صفر، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 الذي شهد تأهل فيورنتينا بفوز متأخر على ضيفه أتالانتا بنتيجة 2-1.

وقدم ميلان عرضًا هجوميًا في مواجهة سبال متذيل ”سيري أ“، حقق من خلاله فوزه الثاني تواليًا في مختلف المسابقات بعد التغلب على كالياري بثنائية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، السبت.

وأتت أهداف ميلان عبر البولندي كريستوف بيونتيك (20)، والإسباني سامويل كاستييخو (44)، والفرنسي تيو هرنانديز (66).

ميلان 3 × 0 سبال | اهداف اللقاء " ???? #MilanSPAL ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب الاهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/9n6YzJzQjn — ADNAN ₅₁₅ ???????? (@7DNAN_515) January 15, 2020

وحجز فيورنتينا موعدًا مع ثاني ترتيب الدوري إنتر في الدور المقبل، بينما يلاقي ميلان تورينو.

ويستكمل دور الـ16، اليوم، باستضافة يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة لأودينيزي، ويختتم، الخميس، بمباراة بارما وضيفه روما.