إنتر ميلان يصعق كالياري برباعية وينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

انتزع فريق إنتر ميلان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.

أربك الانتر حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الأولى من المباراة عبر البلجيكي روميلو لوكاكو.

ومع حلول الدقيقة 22 أضاف الانتر هدفه الثاني عبر الإسباني بورخا فاليرو ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

ونجح لوكاكو في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 49، قبل أن يقلص كالياري النتيجة في الدقيقة 72 عبر الأوروغوياني كريستيان أوليفا.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد الهدف الرابع للانتر عن طريق أندريا رانوكيا.