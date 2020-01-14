تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. إنييستا يمهد لعودة نيمار إلى برشلونة.. ويوفنتوس يقلب موازين صفقة بوغبا

باتت جماهير نادي برشلونة الإسباني تتطلع لمستقبل أكثر إشراقًا بعد رحيل المدير الفني إرنستو فالفيردي عن الفريق الكتالوني، بينما يبحث ريال مدريد عن حسم مصير لاعبه المعار أشرف حكيمي الذي يقدم مستويات مبهرة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية على مدار، اليوم الثلاثاء ،14 يناير 2020:

يوفنتوس يقلب موازين صفقة بوغبا

قلب نادي يوفنتوس الإيطالي موازين صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر يناير الجاري.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن وجود مفاوضات جادة من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي لضم بوغبا الذي لعب من قبل بقميص السيدة العجوز في الانتقالات الشتوية.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس عرض على إدارة مانشستر يونايتد ضم الأرجنتيني باولو ديابالا صانع ألعاب الفريق الإيطالي أو الفرنسي أدريان رابيو لاعب الوسط من أجل السماح برحيل بوجبا في الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوغبا سيبدأ مفاوضات مع يوفنتوس بخصوص راتبه السنوي وترتيب بعض الأمور الخاصة بعودته حال موافقة إدارة نادي مانشستر يونايتد على مغادرة النجم الفرنسي.

وارتبط اسم بوغبا بنادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية أو الموسم الجديد على أقصى تقدير.

نصيحة إنييستا تمهد عودة نيمار

وجه النجم الإسباني أندرياس إنييستا لاعب برشلونة الإسباني السابق نصيحة لإدارة النادي الكتالوني بخصوص صفقات الموسم الجديد مطالبًا بعودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال إنييستا خلال حواره مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه لا بديل عن عودة نيمار لدعم الجانب الهجومي للبارسا في الموسم الجديد موضحًا أن عودة نيمار ستكون من الأخبار السارة التي تنتظرها جماهير الفريق الكتالوني.

وأشار إلى أن نيمار أحد أفضل لاعبي العالم، موضحًا أن برشلونة لديه القدرة على تقديم كرة جميلة معه وبدونه، ولكن مع عودة نيمار ستكون الأمور أفضل كثيرًا.

في الوقت الذي أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج أغلق باب الرحيل عن البارسا بعد إقالة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي موضحة أن دي يونغ كان يعاني مع فالفيردي في طريقة اللعب وتنفيذ بعض التعليمات الخاصة به.

ريال مدريد يترقب قرار حكيمي

يترقب نادي ريال مدريد قرار لاعبه المغربي أشرف حكيمي بخصوص العودة في نهاية الموسم عقب انقضاء إعارته لفريق دورتموند.

وأكد حكيمي خلال تصريحاته لموقع ”سبورت“ الألماني أنه يشعر بارتياح شديد مع دورتموند ولا يفكر في الرحيل، موضحًا أن قلبه منقسم بين الريال ودورتموند.

وجاءت تصريحات ”حكيمي“ لتؤكد إمكانية بقاء اللاعب مع أسود الفتستفاليا وغلق باب الرحيل إلى بايرن ميونيخ الألماني الذي بدأ محاولات لضم اللاعب في الموسم الجديد.

ليفربول يرفض رحيل لاعبه إلى روما

رفض نادي ليفربول الإنجليزي رحيل لاعبه السويسري شيردان شاكيري نجم الفريق إلى نادي روما الإيطالي.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، أن روما يفاوض شاكيري الذي تلقى عروضًا أيضًا من نابولي وميلان في إيطاليا، لكن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز أغلق باب الرحيل أمام شاكيري خاصة مع ارتباط الفريق بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وانضم شاكيري إلى صفوف ليفربول قادمًا من ستوك سيتي مقابل 14 مليون يورو، ولكنه يعاني العديد من الإصابات منذ انضمامه إلى الريدز ما جعله أسيرًا لمقاعد البدلاء.

وكشف موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي عن مفاوضات بين نادي توتنهام والمهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي، لاعب نابولي الإيطالي لضمه في الشتاء.