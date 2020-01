إصابة الرباط الصليبي تضرب الثنائي زانيولو ودميرال خلال مباراة روما ضد يوفنتوس

تعرض نادي روما الإيطالي لصدمة قوية، بعد تأكد إصابة نجمه الشاب نيكولا زانيولو بالرباط الصليبي في ركبته اليمنى؛ ما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب فترة لا تقل عن 6 أشهر.

وسوف يفتقد المنتخب الإيطالي خدمات زانيولو في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في يونيو 2020، وبالتالي فإن الصدمة ستكون ثنائية لذئاب روما والآزوري معا.

وسقط زانيولو على الأرض في مباراة روما ويوفنتوس، مساء أمس، في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، بعد انطلاقه بالكرة، قبل أن يحاول مراوغة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس، ثم سقط أرضا وهو يتألم بشدة دون أي احتكاك من مدافع البيانكونيري، وخرج اللاعب على ”محفّة“ في الدقيقة الـ37 من المباراة.

وحسب موقع chiesaditotti الإيطالي، فإن زانيولو، البالغ من العمر 20 عاما، تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، وسوف يجري عملية جراحية غدا الثلاثاء، وسيغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر، وبالتالي فإن موسمه انتهى رسميا مع روما ومنتخب إيطاليا.

Nicolo Zaniolo just did this against Juventus on a day number 3151 since Inter won a trophy.#Zaniolo #RomaJuve pic.twitter.com/1pRYzCdBwn

— Days Since Inter Won A Trophy (@InterMerdaaa) January 12, 2020