ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على روما ونهاية الجولة 19 (صورة)

غرّد فريق يوفنتوس فوق قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم منفردًا بعدما كان يقاسمه إياها انتر ميلان في الجولات الماضية.

وتغلب يوفنتوس على مضيفه روما بهدفين لهدف في الجولة 19 للمسابقة المحلية.

أربك يوفنتوس حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق التركي ميريح ديميرال.

وازدادت الأمور تعقيدًا على روما بالهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة العاشرة عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لروما نفذها بيروتي في المرمى محرزًا الهدف الأول.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 48 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: