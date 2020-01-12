سوشيال ميديا الرياضة: لوفرين في سهرة عشاء نجوم ليفربول.. وعبدالرزاق حمدالله ملك الصحراء

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كوتينيو على الثلج

نشر كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ على الثلج، وعلق اللاعب قائلا: يوم الأحد المثلج

لوفرين في سهرة عشاء نجوم ليفربول

نشر لوفرين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عدد من نجوم الريدز، وعلق اللاعب: ليلة رائعة بالأمس، داخل وخارج الملعب نلتصق ببعضنا البعض، هذا هو ما يهم

دافيد آلابا يشارك في الترويج لعرض الباد بويز

نشر دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ضمن إعلان ترويجي لعرض الباد بويز والذي يشارك فيه الفنان العالمي ويل سميث، وعلق اللاعب: دعوة باد بويز

لوكاكو يبدي إعجابه بتمريرة دي بروين

أبدى روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي إعجابه بتمريرة كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي في اللقاء الذي جمع الأخير بنادي أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، حيث علق لوكاكو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ما هذه التمريرة يا بروين

@DeBruyneKev bruh you a bad motherf*** … what a pass ????????????‍♂️ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) January 12, 2020

نيمانيا ماتيتش يحتفل بفوز صربيا بكأس رابطة المحترفين

نشر الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للحظات تتويج منتخب بلاده بلقب النسخة الأولى لكأس رابطة محترفي للتنس، وأبدى اللاعب فرحته الشديدة بفوز منتخب صربيا باللقب

أسينسيو: سأعود بشكل أقوى

نشر ماركو أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإٍسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من التدريبات التأهيلية التي يؤديها اللاعب، والذي علق قائلا: كلما كانت اختباراتك أقوى، زادت انتصاراتك، أسبوع عمل رائع، نواصل

Cuánto más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Gran semana de trabajo. Seguimos…/ The harder the tests, the bigger the victories. A big week of work. We keep going… #MA20 pic.twitter.com/rRNjmpDrCK — Marco Asensio (@marcoasensio10) January 12, 2020

إيميرك لابورت: فخور لمرافقة تلك الأسطورة

نشر إيميرك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد أهداف سيرجيو أغويرو في شباك أستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى لصالح المان سيتي بستة أهداف مقابل هدف، حيث علق لابورت قائلا: أسطورة حقيقية فخور حقا لتقاسم نفس القميص

A true legend really proud to share the same jersey ???? @aguerosergiokun https://t.co/YgBjLjRgC5 — Aymeric Laporte (@Laporte) January 12, 2020

راشفورد يدين بالفضل لأسطورة المان يونايتد

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة ريان جيجز أسطورة الفريق السابق، وعلق راشفورد: التعلم من الأفضل علمني الكثير على مر السنين ولا يزال يساعدني الآن

Learning from the best. Taught me loads over the years and still helping me now ???????? pic.twitter.com/xFZVz1NVjf — Marcus Rashford (@MarcusRashford) January 12, 2020

فينالدوم: البركة في الابتسامة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وظهرت علامات السعادة على اللاعب، والذي علق: الابتسامة في اليوم تجلب البركات في طريقك

A smile a day brings blessings your way ???????? pic.twitter.com/qiJgovscTh — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) January 12, 2020

عبد الرزاق حمدالله ملك الصحراء

نشر المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في الصحراء، وعلق اللاعب قائلا: ملك الصحراء والملك لله وحده