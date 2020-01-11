جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان وأتالانتا (صورة)

سقط فريق إنتر ميلان، يوم السبت، في فخ التعادل مع ضيفه أتالانتا بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 46 نقطة في الصدارة، بينما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

أربك إنتر ميلان حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

بعدها حاول لاعبو الإنتر مضاعفة النتيجة، قابله هجومًا مكثفًا من لاعبي أتالانتا إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم الانتر بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أدرك أتالانتا التعادل في الدقيقة 75 عبر الألماني روبن جوسينس.

وأهدر أتالانتا فرصة تسجيل هدف ثان بإضاعة الكولومبي لويس موريل ضربة جزاء في الدقيقة 88 ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.