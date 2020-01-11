إبراهيموفيتش يقود ميلان لإسقاط كالياري واستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي

استعاد فريق آسي ميلان، يوم السبت، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وفاز آسي ميلان على مضيفه كالياري بهدفين دون رد في الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد اي سي ميلان إلى 25 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس، ويتصدر انتر ميلان الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46 بادر ميلان بالتسجيل عبر البرتغالي رفائيل لياو.

وفي الوقت الذي بحث فيه كالياري عن التعادل، أضاف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64 مسجلًا أول أهدافه مع الفريق، بعد العودة لصفوفه في الميركاتو الشتوي، ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

يذكر أن آخر انتصار لميلان في الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية كان على حساب بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.