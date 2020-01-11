ماوريسيو ساري يتحدث عن مباراة يوفنتوس ضد روما.. وموقف دي ليخت

تحدث ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن مباراة فريقه ضد روما، غدا الأحد، بملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي، وموقف لاعبه الهولندي دي ليخت.

وقال ساري في مؤتمر صحفي، يوم السبت: ”مباراة روما ستكون مختلفة، علينا أن نواصل بنفس النسق بعد مباراة كالياري، لدينا إمكانات هجومية كبيرة جدا وبإمكاننا مواصلة التحسن“.

وأضاف: ”أتوقع أن نواجه فريقا جيدا، حيث يلعبون بطريقة رائعة، كما أن فونسيكا مدرب جيد، فريق روما لديه لاعبون بإمكانات كبيرة، إنهم مميزون في استعادة الكرة بعد فقدانها، من الممكن أن يكونوا في قمة الخطورة علينا“.

وتابع: ”ماتياس دي ليخت يتحسن بشكل أفضل لكنه ما زال يعاني من إصابة في الكتف، لكننا نأمل في استعادته في أسرع وقت ممكن“.

وأردف: ”بالنظر إلى جودة اللاعبين الذين تحت تصرفي، فإن عملية تدوير اللاعبين لا تغير من طريقة لعبنا أو فلسفتنا كثيرا“.

وأتم: ”يمكننا أن نكون أفضل في استغلال المساحات التي يصنعها رونالدو وديبالا بشكل أفضل. رامسي وخضيرة ورابيو لديهم هذه الميزة للقيام بهذا الأمر“.

الصيف الماضي، رحل دي ليخت عن أياكس أمستردام إلى يوفينتوس الإيطالي، في صفقة قدرت بنحو 85 مليون يورو. ويأتي ذلك في ختام موسم رائع لعبه أياكس وكان من أكبر إنجازاته الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وكان لذلك الفضل في تصدر دي ليخت قائمة المدافعين الأغلى قيمة في بورصة اللاعبين.

ووفقا لما ذكره تقرير عن صحيفة ”آ بولا“ البرتغالية، فإن فريقه السابق أياكس يسعى لاستعادته عبر بوابة الإعارة.

واستنادا إلى مصادر إيطالية، أشارت الصحيفة، إلى أن مدير الكرة بالنادي الهولندي مارك أوفرماس يتابع تطورات ملف دي ليخت عن كثب، لعله وإن لم ينجح في استعادته هذا الشتاء، سيتم ذلك نهاية الموسم على أقصى تقدير.