مانشستر يونايتد يتفوق على مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع نجم نابولي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد يتفوق على جاره ومنافسه مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن مانشستر يونايتد يتفوق على كل الأندية المتنافسة في سباق التعاقد مع كوليبالي، مدافع نابولي.

وأوضحت الصحيفة أن كوليبالي، البالغ من العمر 28 عامًا غير سعيد في نابولي، ويريد الرحيل عن الفريق، خاصة بعد إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي وتعيين غينارو غاتوزو بدلًا منه.

وأردف ”صن“ أن مانشستر يونايتد تحرك بجدية أكبر لضم كوليبالي، بعد إصابة مدافعه هاري ماغواير في الفخذ، رغم التقارير التي أشارت إلى أن غياب اللاعب أقل بكثير مما كان متوقعًا.

وأشارت ”صن“ إلى أن خلافًا بين كوليبالي ورئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، وأن الأخير لن يعارض رحيل اللاعب، لكن بمقابل 100 مليون إسترليني.

ومن المعروف أن كوليبالي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.

وانضم كوليبالي إلى نابولي من جينك البلجيكي العام 2014، بأقل من 8 ملايين يورو، وشارك الموسم الحالي مع نابولي في 20 مباراة، ليكمل مع الفريق 232 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 5.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفي رصيده 31 نقطة من 21 مباراة، ويكافح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.