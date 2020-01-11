عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”ضربة معلمين“.. زلزال تشافي.. وجدران جدة (صور)

شكّل مصير إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة واقتراح تعيين تشافي هيرنانديز خلفا له وأخبار نهائي السوبر الإسباني في جدة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا والسعودية وكأس آسيا تحت 23 عاما ونصف نهائي كأس الخليج العربي والدوري السعودي ولقاءات الدوريات الأوروبية في نهاية الأسبوع.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة الذي يجمع قطبي العاصمة الإسبانية في ديربي مدريد واهتمت بمدربيهما زيدان وسيميوني وكتبت ”ضربة معلمين“.

كما تحدثت عن تصريحات البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنغو حول نجمه الشاب رينير جيسوس كارفاليو الذي سينتقل إلى ريال مدريد قريبا.

كما اهتمت بمصير فالفيردي في برشلونة وتحدثت عن منح منصبه لتشافي هيرنانديز.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار منح برشلونة منصب المدرب لتشافي هيرنانديز أسطورته السابق ومدرب السد القطري الحالي وكتبت ”زلزال تشافي“.

وتحدثت عن مصير فالفيردي وكتبت ”فالفيردي يغادر في حزيران/ يونيو المقبل“.

كما تحدثت عن لويس سواريز ومشاكله الصحية وكتبت ”لويس سواريز قد يجري عملية جراحية“.

أس

ركزت الصحيفة على الأخبار التي تربط برشلونة بنجمه السابق تشافي هيرنانديز ليكون مدربه الجديد وكتبت ”برشلونة يبحث عن زيدان الخاص به“.

كما تحدثت عن نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اللذين يمتلكان أقوى دفاع وحارسين حاسمين هما تيبو كورتوا ويان أوبلاك وكتبت جدران جدة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل إرنيستو فالفيردي في تدريب برشلونة وإمكانية تغييره بتشافي هيرنانديز وكتبت ”فالفيردي دون ائتمان، هجوم من أجل تشافي هيرنانديز“.

كما تحدثت عن مونديال 2030 وكتبت ”إسبانيا والبرتغال مندمجان من أجل تنظيم مونديال 2030“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا خارج ملعبه أمام رين وتعزيز مركزه الثاني في الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان وكتبت ”ضربة قوة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الإيطالي القوية نهاية الأسبوع وأبرزها مواجهة إنتر ميلانو لأتلانتا ولاتسيو لنابولي وكتبت ”شد الحبل“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار سوق الانتقالات الشتوية في الأندية الإيطالية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع يوفنتوس وإنتر ميلان حول الصفقات ومن بينها فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا والمنتخب الإيطالي وكتبت ”عبر دفع شرطه الجزائي يوفنتوس وإنتر ميلان يذهبان نحو كييزا“.

كما تحدثت عن رغبة إنتر ميلان في ضم الدانماركي إريكسن لاعب توتنهام وكتبت ”إريكسن من أجل كونتي، ماروتا يسرع العملية“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاء القمة في الدوري السعودي والذي انتهى بالتعادل بين الاتحاد والنصر وكتبت ”انتفاضة النمور تعطل النصر“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت ”الفتح يرفض صفقة الأهلي“.

الصحيفة اهتمت بالمنتخب السعودي المشارك في كأس آسيا تحت 23 عاما وكتبت ”الشهري يترقب اختبار الحمدان“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاءات نصف نهائي كأس الخليج العربي التي شهدت تأهل شباب الأهلي والنصر للنهائي وكتبت ”الفرسان والعميد إلى نهائي كأس الخليج العربي“.

كما تحدثت عن بداية المنتخب الإماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاما وكتبت ”الأولمبي يكتفي بنقطة أمام فيتنام في بداية الطريق نحو طوكيو“.

كما اهتمت بملفات منها السوبر الإسباني في السعودية ودوريات إيطاليا وإنجلترا وكتبت ”البارسا في مصيدة الفار“ و“السيتي يتحدى أستون فيلا“ و“الريدز والسيبرز خطوة جديدة نحو اللقب“ و“صدام عنيف بين الذئاب والسيدة العجوز غدا“ و“إنتر وأتلانتا حفلة الكرة الهجومية“.