سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يحارب البرد.. ورحيم سترلينغ داخل الغابة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رحيم سترلينغ في الغابات

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة كلبه داخل أحد الغابات.

وعلق اللاعب: هذا هو مزاجي العام.

A post shared by Raheem Sterling x ???? (@sterling7) on Jan 9, 2020 at 7:37am PST

قميص راشفورد مع أطفال سانت كيتس

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر ”إنستغرام“ لبعض أطفال سانت كيتس والذين ظهروا بقميص اللاعب.

وعلق: ”سعيد بالتواجد في ىسانت كيتس وصلت إليكم يا رفاق“.

A post shared by Marcus Rashford (@marcusrashford) on Jan 9, 2020 at 4:34am PST

راكيتيتش في زيارة للاعب أهلي جدة

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله السابق في نادي إشبيلية ماركو مارين والمنضم حديثا إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي.

وحرص راكيتيتش على زيارة مارين على هامش تواجد بعثة فريق برشلونة في السعودية والتي تحتضن بطولة السوبر الإسباني.

وعلق راكيتيتش: زيارة صغيرة لشقيقي ماركو مارين.. حظا سعيدا يا سادة.

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Jan 9, 2020 at 3:09am PST

داني ألفيس: سوف أواصل القتال

نشر النجم البرازيلي داني ألفيس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه السابق برشلونة.

وعلق: الأبطال الحقيقيون لا يفهمون النقاش فهم يقاتلون، عندما يكون لديك أفكار سيئة قم بسؤالهم، حيث يتعين عليك التحكم في عقلك أو ستدخل إلى بحيرة من الأفكار المدمرة التي تشكلها النوافذ القاتلة لمجتمع متواضع.

A post shared by Dani Alves (@danialves) on Jan 9, 2020 at 8:37am PST

محمد صلاح يهرب من البرد الشديد

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يرتدي ملابس ثقيلة وغطاء وجه من أجل الهروب من موجة البرد الشديدة.

توماس مولر يهنئ كروس بهدف السوبر

حرص توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني على تهنئة مواطنه توني كروس لاعب نادي ريال مدريد بعد الهدف الذي سجله بالأمس من ضربة ركنية في شباك نادي فالنسيا في كأس السوبر الإسباني.

ونشر مولر فيديو للهدف عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق: برافو يا كروس ما هذا الهدف.

لابورت يتحدى سيرجيو أغويرو

نشر إيميريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق برفقة زميله سيرجيو أغويرو.

وداعب لابورت زميله متحديا إياه قائلا: سيرجيو لا يمكن أبدا.

سامي خضيرة يعلن اقتراب عودته

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وعلق: هنا نذهب مرة أخرى شعور جيد للغاية أن أعود على العشب.

Here we go again ????????‍♂ Feels so good to be back on the grass ???????? #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/s5KCfSxIKG

— Sami Khedira (@SamiKhedira) January 9, 2020