سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يستعرض عضلاته وليفربول يحتفل بماني (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يستعرض عضلاته في الجيم

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل الجيم أثناء أدائه بعض التدريبات الخاصة، وعلق اللاعب قائلا: تدريب الصباح.

هاري كين يحتفل بعيد ميلاد الأميرة

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد، 3 سنوات من العمر بالفعل، أحبك يا أميرة.

ديبالا في زيارة لمصنع سيارات

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل أحد مصانع السيارات، وعلق اللاعب: شكرا لامبورغيني اليوم لا يصدق، لقد استمتعت حقا بالزيارة.

كيفين دي بروين: سعيد بالوصول لهذا الرقم الخاص

نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة الأمس، والتي جمعت بين فريقه ونادي مانشستر يونايتد وانتهت بفوز رفاق المان سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلق اللاعب: سعيد بالفوز بالديربي في مباراتي رقم 200.

توبي يستجيب لرغبة مشجع مقعد

حرص توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام على الاستجابة لرغبة مشجع مقعد، والذي طلب قميص اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، ورد عليه توبي قائلا: هذه هي الروح ألون، لا تستسلم أبدا، أحب أن أعطيك أحدث قمصان لي للتدريبات الخاصة بك، إذا أرسلت لي رسالة خاصة مع تفاصيل الاتصال الخاصة بك والحجم فسنقوم بترتيبها، كل التوفيق.

That’s the spirit Alun, never give up ????! Would love to give you my latest jersey for your workouts! If you send me a private message with your contact details and size we’ll sort it out. All the best, Toby

