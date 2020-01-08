سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يستعرض عضلاته وليفربول يحتفل بماني (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يستعرض عضلاته في الجيم

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل الجيم أثناء أدائه بعض التدريبات الخاصة، وعلق اللاعب قائلا: تدريب الصباح.

هاري كين يحتفل بعيد ميلاد الأميرة

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد، 3 سنوات من العمر بالفعل، أحبك يا أميرة.

ديبالا في زيارة لمصنع سيارات

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل أحد مصانع السيارات، وعلق اللاعب: شكرا لامبورغيني اليوم لا يصدق، لقد استمتعت حقا بالزيارة.

كيفين دي بروين: سعيد بالوصول لهذا الرقم الخاص

نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة الأمس، والتي جمعت بين فريقه ونادي مانشستر يونايتد وانتهت بفوز رفاق المان سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلق اللاعب: سعيد بالفوز بالديربي في مباراتي رقم 200.

Happy to win the derby in my 200th game for city pic.twitter.com/oV6EgFILBq — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) January 8, 2020

توبي يستجيب لرغبة مشجع مقعد

حرص توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام على الاستجابة لرغبة مشجع مقعد، والذي طلب قميص اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، ورد عليه توبي قائلا: هذه هي الروح ألون، لا تستسلم أبدا، أحب أن أعطيك أحدث قمصان لي للتدريبات الخاصة بك، إذا أرسلت لي رسالة خاصة مع تفاصيل الاتصال الخاصة بك والحجم فسنقوم بترتيبها، كل التوفيق.

That’s the spirit Alun, never give up ????! Would love to give you my latest jersey for your workouts! If you send me a private message with your contact details and size we’ll sort it out. All the best, Toby — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) January 8, 2020

ليفربول يحتفل بملك أفريقيا الجديد

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بتتويج ساديو ماني لاعب الفريق بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 في حفل جوائز الكاف، حيث نشرت الصفحة صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للاعب وهو جالس وأمامه الجائزة التي حصل عليها بالأمس.

ترنت أرنولد مع بطل المصارعة

نشر ترنت أرنولد صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أنتوني جوشوا بطل العالم في المصارعة وهما يحملان أبرز الجوائز التي حصل عليها جوشوا ودخول لاعب ليفربول ضمن فريق العام للعبة فيفا، وعلق أرنولد قائلا: بطل العالم العاشر، قل ما يكفيك.

ثيوهيرنانديز: لدينا وظائف شاغرة

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه، وعلق هيرنانديز قائلا: وظائف شاغرة.

إريك لاميلا: أبدأ يومي بهذا المشروب

نشر إريك لاميلا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يمسك بفنجان من القهوة ردا على السؤال الذي طرحته الصفحة الرسمية لنادي توتنهام عن أي طريقة تحب أن تبدأ يومك، وعلق اللاعب قائلا: يجب أن أجيب.

طارق حامد: لست حزينا على خسارة المركز الأول

نشر طارق حامد لاعب نادي الزمالك المصري صورة له من حفل توزيع جوائز الكاف بالأمس والتي حصل فيها لاعب وسط نادي الزمالك على المركز الثالث، ضمن جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة.

وعلق طارق حامد قائلا: لست حزينا لعدم الحصول على الجائزة أمس بل فخور لما وصلت إليه، أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير، دعمكم لي أكبر جائزة.