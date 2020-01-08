إنتر ميلان يقدم عرضا مفاجئا لضم ظهير مانشستر يونايتد

يبحث نادي إنتر ميلان الإيطالي عن حسم أولى صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

ويسعى أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، لتدعيم الفريق بظهير أيسر جديد، بجانب ضم لاعبين في خطي الوسط والهجوم، لتقوية صفوف الفريق الذي ينافس على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

أشلي يونغ

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع أشلي يونغ ظهير مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويجهز الإنتر عرضا لضم النجم الإنجليزي المخضرم صاحب الـ34 عاما لمدة موسم ونصف.

وينتهي عقد يونغ الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والأيمن بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قام بتمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد في يناير 2019.

وأكدت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية أن اللاعب تحدث مع ممثلي إنتر ميلان بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وباتت صفقة انتقال أشلي يونغ إلى إنتر ميلان متوقفة على قرار من مانشستر يونايتد الذي يدرس إمكانية السماح للاعبه بالرحيل في الميركاتو الشتوي.

أزمة سولشاير

وقالت ”إندبندنت“ إن سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، ظهر مترددا بشأن موقف يونغ خلال تصريحاته عقب مباراة مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المدرب النرويجي يبدو مترددا بخصوص السماح لأي لاعب بالرحيل عن الفريق دون تدعيم مركزه بلاعب جديد.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية عقب اللقاء: ”لست هنا للتحدث عن انتقال اللاعبين، لكن ليس علينا أن نضعف أنفسنا، علينا أن نعمل على تقوية أنفسنا“.

يذكر أن أشلي يونغ غاب عن مباراة أمس حيث يعتمد سولشاير على براندون ويليامز مع لوك شاو في الجانب الأيسر، بينما يعتمد على أرون بيساكا في الجانب الأيمن ومعه ديوغو دالوت.

وفقد أشلي يونغ مركزه في الفترة الأخيرة، بعد أن شارك في تسع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي مع انطلاق الموسم الحالي في الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر الماضي.

وتراجع معدل مشاركات يونغ مع اليونايتد في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد أن شارك في ثلاث مباريات فقط.