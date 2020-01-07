نقاش حاد بين كونتي وكابيلو بعد فوز إنتر ميلان على نابولي في الدوري الإيطالي (فيديو)

دخل أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في نقاش حاد مع فابيو كابيلو مدرب ميلان ويوفنتوس وريال مدريد وإنجلترا وروسيا السابق، والذي يعمل حاليا محللا في شبكة سكاي سبورت إيطاليا التلفزيونية، بعد فوز فريقه 3-1 خارج ملعبه على نابولي ليستمر في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفي مقابلة بعد المباراة، اعترض كونتي على قول كابيلو إن إنتر ميلان فريق يعتمد على الهجمات المرتدة.

وقال كونتي: ”ما الذي تقصده؟ من حسن الحظ أن الفرق المنافسة تخشى مواجهتنا أكثر من هؤلاء الذين يشاهدون المباريات أمام التلفزيون… هذا الكلام لا أساس له من الصحة“.

ورد كابيلو قائلا إنه ”ليس أعمى“، قبل أن يواصل كونتي اعتراضه.

وأضاف كونتي: ”إنتر ليس من الفرق التي تدافع من الخلف ثم تشن هجمات مرتدة. عندما نستحوذ على الكرة نعرف جيدا ما يجب فعله، نطبق ما تدربنا عليه… اللاعبون يضغطون من بداية الملعب ونحاول السيطرة على المباراة“.

وهذه المناقشات معتادة بعد المباريات في إيطاليا، حيث تتم استضافة المدربين في العديد من القنوات التلفزيونية وعادة ما يكون عليهم الاستماع لآراء المحللين في الاستوديو.