أهداف مباراة إنتر ميلان ضد نابولي.. 2/1 للنيراتزوري (فيديو)

سجل روميلو لوكاكو الهدف الأول لناديه إنتر ميلان في المباراة التي تجمعه مع نابولي في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.
وجاء هدف لوكاكو في الدقيقة14 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وعاد لوكاكو وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.
وقلص أركاديوز ميليك النتيجة في الدقيقة 39.
ويملك إنتر ميلان 42 نقطة في المركز الثاني مقابل 24 نقطة لنابولي في المركز الثامن.
الدوري الايطالي : نابولي 0 – 1 انتر ميلان | هدف لوكاكو
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/RoJ1VSLVF1
— HD (@HD78056956) January 6, 2020
الدوري || نابولي 0 × 2 الانتر ، لوكاكو ????
— اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) January 6, 2020
نابولي 1 × 2 انتر ميلان | هدف ميليك ”????
حسابي الاساسي @Footballalzoz45 #نابولي_انتر pic.twitter.com/zoe5zk5Ng0
— اهداف كرة قدم HD 9 (@HD927154701) January 6, 2020
وفي وقت سابق، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك)، ليقود يوفنتوس للفوز 4/0 على منافسه كالياري.
في حين فشل ميلان في التسجيل على ملعبه سان سيرو، ليتعادل سلبيا مع سامبدوريا في أول مشاركة للنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، اذلي انضم للفريق حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.