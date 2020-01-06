 أهداف مباراة إنتر ميلان ضد نابولي.. 2/1 للنيراتزوري (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد نابولي.. 2/1 للنيراتزوري (فيديو)

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد نابولي.. 2/1 للنيراتزوري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل روميلو لوكاكو الهدف الأول لناديه إنتر ميلان في المباراة التي تجمعه مع نابولي في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف لوكاكو في الدقيقة14 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد لوكاكو وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وقلص أركاديوز ميليك النتيجة في الدقيقة 39.

ويملك إنتر ميلان 42 نقطة في المركز الثاني مقابل 24 نقطة لنابولي في المركز الثامن.

وفي وقت سابق، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك)، ليقود يوفنتوس للفوز 4/0 على منافسه كالياري.

في حين فشل ميلان في التسجيل على ملعبه سان سيرو، ليتعادل سلبيا مع سامبدوريا في أول مشاركة للنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، اذلي انضم للفريق حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

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