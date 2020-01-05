تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: راؤول يتهرب من صفقة ريال مدريد.. وكافاني يؤجل الرحيل إلى الليغا

تحركت الأندية الأوروبية من أجل تدعيم صفوفها في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري وسط توقعات بميركاتو هادئ، ولكنه قد يشتعل فجأة مع أنباء فتح باب رحيل الفرنسي بول بوغبا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لإبرام صفقة جديدة بضم لاعب فلامنغو البرازيلي، بينما لم تظهر ملامح ميركاتو فريق برشلونة الشتوي، وترصد شبكة ”إرم نيوز“ بعض تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية:

راؤول يتهرب من صفقة ريال مدريد

تهرب النجم راؤول غونزاليس المدير الفني لفريق الشباب بنادي ريال مدريد الإسباني من أنباء ترشيحه للاعب فلامنغو البرازيلي رينير جيسوس الذي اقترب من بلوغ عامه الثامن عشر.

وقال راؤول في تصريحات صحفية إنه لا يعلم شيئا عن صفقة جيسوس أو نيمار الجديد، مؤكدا أن الإدارة هي المسؤولة عن الرد على مثل هذه الأمور.

ورد اللاعب على أنباء انتقاله لريال مدريد في تصريحات صحفية بطريقة مثيرة للجدل قائلا: ”سوف ننتظر“ وهو الأمر الذي زاد من تكهنات إتمام الصفقة في الأيام القادمة“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن رغبة نادي إيفرتون الإنجليزي في ضم جيمس رودريغيز لاعب وسط منتخب كولومبيا وريال مدريد الإسباني خلال الانتقالات الشتوية.

كافاني يؤجل الرحيل إلى الليغا

اقترب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن اللاعب يؤجل الرحيل إلى الليغا لنهاية الموسم.

وذكرت شبكة ”سكاي إيطاليا“ أن كافاني أتم الاتفاق للرحيل إلى أتلتيكو مدريد لنهاية الموسم عقب نهاية تعاقده مع الفريق الباريسي، ولكن الشبكة الإيطالية أكدت أن الحديث حاليا حول انتقال كافاني في الشتاء لصالح الروخي بلانكوس.

وأضاف تقرير نشرته ”سكاي إيطاليا“ أن كافاني قد يرحل في الشتاء، ولكن الأمر يواجه بعض الصعوبات، خاصة أن اللاعب يؤجل الرحيل لنهاية الموسم عقب انقضاء عقده مع الفريق الباريسي بصفة رسمية.

إنتر يكثف محاولات ضم إريكسن

كشفت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية، عن توصل نادي إنتر ميلان إلى اتفاق مع كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن العقبة الوحيدة التي تواجه الفريق أن إريكسن ينتظر تحرك ريال مدريد الإسباني بخصوص ضمه، ويأمل تجدد اهتمام الريال لينتظر لنهاية عقده في الصيف المقبل ليرحل مجانا إلى ريال مدريد.

وطلب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي التعاقد مع إريكسن كصانع لعب، ليدعم صفوفه في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي خلال الانتقالات الشتوية.

بايرن ميونخ يرفض طلب تشيلسي

رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني طلب تشيلسي الإنجليزي بضم اللاعب النمساوي دافيد ألابا ظهير أيسر الفريق البافاري.

وقال هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ في تصريحات لشبكة ”سكاي ألمانيا“ إنه لا يوافق على فكرة رحيل ألابا مؤكدا أن اللاعب ليس للبيع في الشتاء.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أبدى رغبته في ضم ألابا خلال الانتقالات الشتوية.

عملاق ألماني يخطط لضربتين مهمتين

رغم أن أنظار المتابعين للدوري الألماني تتجه إلى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، إلا أن هيرتا برلين يخطط لضربتين مهمتين بضم غرانيت تشاكا لاعب وسط آرسنال الإنجليزي وجوليان دراكسلر صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لموقع ”Le10Sport“ الفرنسي، فإن دراكسلر يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان في انتقالات الشتاء بعد تلقيه عروضا من أندية فرنسية أخرى بجانب مفاوضات هيرتا برلين.