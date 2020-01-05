إنتر ميلان يدخل سباق ضم كريستيان إريكسن نجم توتنهام في الميركاتو الشتوي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 20 مليون جنيه إسترليني لفريق توتنهام للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورغم كون اللاعب متاحا مجانا في الصيف المقبل؛ لكون عقده سينتهي مع توتنهام، لكن الفريق الإيطالي، حسب الصحيفة، يخشى أن يتسبب الانتظار في رحيله لفريق أوروبي آخر كبير.

ويرتبط اسم الدولي الدنماركي بأندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، لكن الفرق الثلاث الكبرى ترغب في ضمه مجانا في الصيف وليست مستعدة لدفع مقابل لفريق توتنهام.

ورفض إريكسن البالغ 27 عاما عرضا من إدارة توتنهام لتمديد عقده مقابل 200 ألف جنيه إسترليني شهريا، مفضلا الرحيل نحو تحد جديد.

وكان دانييل ليفي، رئيس توتنهام، طالب بمبلغ خيالي في الصيف الماضي يبلغ أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعب الوسط الدنماركي، لكن قرب نهاية عقده وإمكانية رحيله مجانا قد تدفعه لقبول عرض إنتر ميلان البالغ 20 مليون جنيه إسترليني فقط.

كما تأمل إدارة توتنهام أن يشكل عرض إنتر ميلان -أيضا- فرصة لزيادة سعر اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية، في ظل رغبة فرق أخرى في ضمه، إذ ستسعى لتقديم عرض أفضل.

وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، سابقا أن وضعية كريستيان إريكسن معروفة ومفتوحة على كل الاحتمالات، إذ قال: ”لا أعرف (حين سئل عن مستقبل إريكسن)، أقول ذلك بصراحة. تعرفون الموقف، في هذه اللحظة يستطيع الاتفاق مع ناد ما، على أن ينتقل له في نهاية الموسم. هذا احتمال، احتمال آخر أن يود فريقٌ التعاقد معه في يناير، في هذه الحالة نحن أصحاب القرار. واحتمال آخر هو أن يبقى معنا، في هذه اللحظة هو معنا، لاعبنا، جاهز لمواجهة ميدلسبروه“.

وأصبح كريستيان إريكسن مطلبا أساسيا في فريق إنتر ميلان في ظل صعوبة التعاقد مع التشيلي فيدال المطلب الأول للمدرب أنطونيو كونتي بسبب رفض برشلونة وإصرار المدرب إرنستو فالفيردي على بقائه.

لكن المشكلة أمام إنتر ميلان تكمن في راتبه السنوي المرتفع ورغبة بضع فرق في ضمه الصيف المقبل مجانا، وقد يلجأ الدولي الدنماركي لرفض كل العروض والبقاء حتى الصيف للرحيل مجانا نحو فريق كبير.

إريكسن صاحب الـ27 عاما انضم إلى توتنام قادما من أياكس في صيف 2013.

وشارك كريستيان في 23 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

ويحل توتنام ضيفا على ميدلسبروه، اليوم الأحد، في دور الـ64 من كأس الاتحاد.