زلاتان إبراهيموفيتش يبدأ تأثيره السحري على جماهير ميلان

يبدو أن انتقال النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إلى ميلان الإيطالي، سيترك تأثيره سريعًا على جماهير الروسينيري، قبل أن يخوض أول مباراة مع الفريق.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، أن جماهير ميلان تستجيب بشكل رائع لتعاقد ميلان مع إبراهيموفيتش، حيث أشارت إلى أنه حتى الآن، بيعت 56 ألف تذكرة لمباراة ميلان مع سامبدوريا، التي تقام الإثنين المقبل، لحساب الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وتوقعت الصحيفة الشهيرة أن يصل الحضور إلى 60 ألف مشجع على الأقل في مدرجات ملعب سان سيرو.

وسيقدم ميلان لاعبه إبراهيموفيتش للجماهير في مباراة سامبدوريا، لكنه على الأرجح لن يشارك في المباراة، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

وأوضحت ”لاغازيتا ديللو سبورت“ أن ميلان بات أكثر فريق أوروبي يحصل على متابعين ويزداد التفاعل مع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان عودة زلاتان إبراهيموفيتش.

وأعلن ميلان تعاقده مع إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عامًا، بعقد لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لموسم آخر وسيرتدي اللاعب القميص رقم 21.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش سجل 56 هدفًا، وصنع 24 في 85 مباراة مع ميلان، وسجل المهاجم السويدي هدفًا كل 128 دقيقة خلال موسميه مع الروسينيري، ويشار إلى أن ميلان يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي حاليًا بعد مرور 17 جولة، ويملك 21 نقطة.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش لعمالقة الدوري الإيطالي، يوفنتوس في الفترة من (2004-2006)، وإنتر ميلان (2006-2009)، وميلان (2010-2012)، كما لعب إبراهيموفيتش لأندية: أياكس من هولندا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واعتزل إبراهيموفيتش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفًا في 116 مباراة.