عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”4 سنوات مع زيدان“.. من أجل الصدارة والنجاة.. وليلة السوبر الأصفر (صور)

شكّل ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول ومباريات السبت في الدوريات الأوروبية العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون وانطلاق رالي دكار في السعودية وتصريحات زيدان حول عدم الفوز بألقاب ورد سولشاير على روبين فان بيرسي ومدة غياب هاري كين عن توتنهام.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مرور 4 سنوات على تعيين زيدان مدربا لريال مدريد وكتبت ”4 سنوات مع زيدان“.

كما تحدثت عن مباريات السبت من الدوري الإسباني وكتبت عن ديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة ”ديربي من أجل الصدارة والنجاة“.

وعن مباراة خيتافي وريال مدريد كتبت على لسان لاعب خيتافي خايمي ماتا ”ليس أفضل من بداية السنة بفوز كبير في الديار“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة المتصدر وإسبانيول صاحب المركز الأخير في الدوري الإسباني.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وخيتافي وكتبت ”زيدان رفقة دفاع مربع“.

الصحيفة اهتمت بأمنيات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في العام الجديد.

كما تحدثت عن زلاتان إبراهيموفيتش العائد لميلان وكتبت ”زلاتان وصل كرمز لميلان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت ”ديربي جديد“.

كما اهتمت بتصريحات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قبل مواجهة خيتافي وكتبت ”زيدان: عدم الفوز بأي شيء لن يكون فشلا“.

كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي وتعادل إشبيلية في لقاء مقدم أمام أتلتيك بلباو وكتبت ”دفاع كبير يفرمل فريق لوبتيغي“.

أس

ركزت الصحيفة على مباراة خيتافي أمام ريال مدريد الذي سيعرف غياب سيرجيو راموس ومشاركة البرازيلي إيدير ميليتاو مكانه، وكتبت ”خيتافي اختبار لميليتاو“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وليفانتي وكتبت ”كوريا يفتح الفرح في واندا ميتروبوليتانو“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على رد النرويجي أولي جونار سولشاير على الهولندي روبين فان بيرسي بسبب ابتسامته بعد الهزيمة وكتبت ”سولشاير يشن هجوما مريرا على روبين فان بيرسي“.

كما اهتمت الصحيفة بالمهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين الذي أصيب وهو مرشح للغياب فترة طويلة عن توتنهام وكتبت ”هاري كين 8 أسابيع خارج الملعب“.

كما تحدثت عن مستقبل الفرنسي بول بوغبا ورغبة يوفنتوس في إعادته.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء موناكو وستاد ريمس في كأس فرنسا حيث يقود فريق الإمارة المدرب الثالث هذا الموسم وهو الإسباني روبيرت مورينو وكتبت ”الدمى الروسية“.

كما تحدثت عن وفاة مأساوية للاعب غانغون ناثيل جوليان الذي توفي في حادث سير.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مباراة السوبر السعودي التي ستجمع النصر والتعاون وكتبت ”ليلة السوبر الأصفر“.

كما تحدثت عن تأهل الهلال لربع نهائي كأس خادم الحريمين الشريفين بعد إقصائه الفيصلي بضربات الترجيح وكتبت ”المعيوف ينقذ الهلال“.

الصحيفة اهتمت برالي دكار الذي يقام النسخة الحالية في السعودية وكتبت ”اليوم افتتاح داكار“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على كأس محمد بن راشد للقدرة وكتبت ”فارس وفارسة في كأس محمد بن راشد للقدرة“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي وكتبت ”الفرسان الرابح الأكبر بالأبعاد الثلاثة“.

واهتمت بالمنتخب الإماراتي الأول وكتبت ”الأبيض يدخل مرحلة يوفانوفيتش بمعسكر مفتوح“.

الصحيفة اهتمت بالملف الدوري وكتبت عن الدوري الإنجليزي الممتاز ”ليفربول القطار الأحمر في الطريق إلى لقب البريميرليغ“. وعن الدوري الإسباني كتبت ”برشلونة يواجه إسبانيول والريال في تحدي خيتافي“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة زلاتان إبراهيموفيتش لميلان والاستقبال الكبير الذي خصصه له أنصار الفريق وكتبت ”زلاتان: أنا هنا“.

كما اهتمت بتطورات صفقة التشيلي أرتورو فيدال وكتبت ”إنتر: فالفيردي يوقف رحيل فيدال“.

كما تحدثت عن مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز وكتبت ”روما: زيدان يحرر ماريانو دياز“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وكتبت ”بيع بوغبا“.

كما اهتمت برغبة إنتر ميلان التعاقد مع لاعب توتنهام، الدانماركي كريستيان إريكسن وعودة زلاتان إبراهيموفيتش لميلان.