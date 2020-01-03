إنتر ميلان يتفوق على مانشستر يونايتد ويوفنتوس في سباق التعاقد مع إيركسن

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من حسم أولى صفقاته بموسم الانتقالات الشتوية الجاري، بعد تعثر انتقال السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب أتالانتا الذي فضل الانضمام إلى يوفنتوس خلال الأيام القليلة الماضية.

ويسعى إنتر ميلان للتعاقد مع لاعب وسط هجومي لتعزيز القدرة الهجومية لتشكيلة المدرب أنطونيو كونتي، في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

الإنتر يقترب

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية: إن الدنماركي كريستيان إيركسن نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي سيكون أحد الأسماء الحاضرة في الميركاتو الشتوي.

ويعد إيركسن الذي كان هدفا من أهداف مانشستر يونايتد وريال مدريد في الصيف الماضي، أحد المطلوبين في سوق الانتقالات الشتوي، حيث ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ”اكسترا بلادت“ الدنماركية أن إيركسن على وشك التوصل لاتفاق للرحيل عن توتنهام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في يناير الجاري.

ويحظى إيركسن باهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا وفي مقدمتها ريال مدريد، إلا أن الاهتمام الأكبر كان من نصيب مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

رغبة كونتي

وأشارت الصحيفة الدنماركية إلى أن إنتر ميلان قريب من حسم صفقة إيركسن بمقابل يتجاوز 20 مليون يورو.

وأوضحت أن عملية انضمام اللاعب الدنماركي إلى النيراتزوري ستحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعرف كونتي المدير الفني للإنتر قدرات إيركسن جيدا عندما كان مديرا فنيا لتشيلسي، وهو يضغط نحو إتمام هذه الصفقة.

في المقابل، ذكرت ”أس“ أن المفاوضات مع توتنهام لن تكون سهلة، خاصة وأن دانييل ليفي رئيس النادي اللندني معروف بكونه مفاوضا صعب المراس.

ويبقى توتنهام في موقف قوي في هذه الصفقة، خاصة أن عقد اللاعب ممتد لنهاية الموسم، ويمكن لهم الإبقاء عليه حتى نهاية عقده، والاعتماد عليه كبديل في ظل رفضه تجديد عقده مع السبيرز.