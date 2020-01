سوشيال ميديا الرياضة.. إبراهيموفيتش: أنا المتغطرس.. ونيمار يشارك في إعلان جديد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

إبراهيموفيتش: أنا المتغطرس

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأصابع قدمه وعلق: الغطرسة والثقة.

كوتينيو في حديقة الحيوانات

نشر كوتينيو لاعب نادي باير ميونيخ الألماني صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وأولاده مع أحد أصدقائه داخل حديقة الحيوانات بدبي.

وعلق اللاعب: شكرا لك يا صديق سيف أحمد لقد قضيت أنا وعائلتي يوما رائعا.

نيمار يشارك في إعلان لشركة مشروبات غازية

شارك نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية.

ونشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زجاجة مياه غازية.

تياغو سيلفا يدعو لحسم التصويت لصالحه

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه قبل إغلاق باب التصويت على جائزة الأفضل في الدوري الفرنسي.

وعلق اللاعب: إخواني.. أنت لم تصوت بعد لصالح سامبا دور، التصويت لصالح تياجو سيلفا

سيرجيو أسينجو يبدأ العام بزيارة المرضى

نشر سيرجيو اسينجو حارس مرمى فياريال الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل أحد المستشفيات لزيارة الأطفال المرضى.

وعلق الحارس: الزيارة التقليدية للمستشفيات في محاولة للحصول على ابتسامة للصغار.

مارك بارترا يعلن تأسيس فريقه الخاص

نشر مارك بارترا لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أحد الأطفال من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وعلق اللاعب: منذ أربعة أعوام حققت حلما، وهو إنشاء ناد أساسي لكرة القدم، بحيث أتيحت لأطفال المنطقة الفرصة لي بالنمو بعاطفتي الكبيرة كرة القدم.. حسنا أستطيع الآن أن أقول إنه تم التغلب على هذا الحلم ولدينا فريق شامل.

بنجامين ميندي يدعو للاشتراك في تلك القنوات

نشر بنجامين ميندي لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ كدعاية لإحدى القنوات.

وعلق اللاعب: الكل يريد أن يأتي إلى منزلي الآن وقد رأوا هذا، نظرة إلى الوراء على السنة الأولى المثيرة مع OTRO، تأكد من متابعة جميع قنواتهم والاشتراك فيها لمتابعة رحلتي حتى عام 2020

