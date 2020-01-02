سوشيال ميديا الرياضة.. إبراهيموفيتش: أنا المتغطرس.. ونيمار يشارك في إعلان جديد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش: أنا المتغطرس

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأصابع قدمه وعلق: الغطرسة والثقة.

كوتينيو في حديقة الحيوانات

نشر كوتينيو لاعب نادي باير ميونيخ الألماني صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وأولاده مع أحد أصدقائه داخل حديقة الحيوانات بدبي.

وعلق اللاعب: شكرا لك يا صديق سيف أحمد لقد قضيت أنا وعائلتي يوما رائعا.

نيمار يشارك في إعلان لشركة مشروبات غازية

شارك نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية.

ونشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زجاجة مياه غازية.

تياغو سيلفا يدعو لحسم التصويت لصالحه

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه قبل إغلاق باب التصويت على جائزة الأفضل في الدوري الفرنسي.

وعلق اللاعب: إخواني.. أنت لم تصوت بعد لصالح سامبا دور، التصويت لصالح تياجو سيلفا

MES FRÈRES, vous avez pas encore voté pour le SAMBA D’OR??

VOTEZ POUR THIAGO SILVA!!! pic.twitter.com/izcwbGQZ6i — Thiago Silva (@tsilva3) January 2, 2020

سيرجيو أسينجو يبدأ العام بزيارة المرضى

نشر سيرجيو اسينجو حارس مرمى فياريال الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل أحد المستشفيات لزيارة الأطفال المرضى.

وعلق الحارس: الزيارة التقليدية للمستشفيات في محاولة للحصول على ابتسامة للصغار.

Tradicional visita a los hospitales intentando sacar una sonrisa a los más pequeños!???? @VillarrealCF pic.twitter.com/6CxqxQGc9R — Sergio Asenjo (@SergioAsenjo1) January 2, 2020

مارك بارترا يعلن تأسيس فريقه الخاص

نشر مارك بارترا لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أحد الأطفال من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وعلق اللاعب: منذ أربعة أعوام حققت حلما، وهو إنشاء ناد أساسي لكرة القدم، بحيث أتيحت لأطفال المنطقة الفرصة لي بالنمو بعاطفتي الكبيرة كرة القدم.. حسنا أستطيع الآن أن أقول إنه تم التغلب على هذا الحلم ولدينا فريق شامل.

Hace ya 4 años cumplí un sueño, el de crear un club de fútbol base, para que los niños y niñas de mi comarca tuvieran la oportunidad de crecer con mi gran pasión, el fútbol. Pues ahora puedo decir que ese sueño se ha superado y es que tenemos un equipo inclusivo… (1) pic.twitter.com/dUG1Jr9ZXq — Marc Bartra (@MarcBartra) January 2, 2020

بنجامين ميندي يدعو للاشتراك في تلك القنوات

نشر بنجامين ميندي لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ كدعاية لإحدى القنوات.

وعلق اللاعب: الكل يريد أن يأتي إلى منزلي الآن وقد رأوا هذا، نظرة إلى الوراء على السنة الأولى المثيرة مع OTRO، تأكد من متابعة جميع قنواتهم والاشتراك فيها لمتابعة رحلتي حتى عام 2020

Everybody wanna come to my house now they saw this ???? A look back at an exciting first year with @OTRO, make sure to follow and subscribe to all their channels to follow my journey through 2020 ???? pic.twitter.com/KPmQL7XHzP — Benjamin Mendy (@benmendy23) January 2, 2020

توبي ألدرفيريلد يهنئ زميله بعيد ميلاده

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله باولو غازانيغا بمناسبة عيد ميلاد الأخير.

وعلق ألدرفيريلد: كل عام وأنت بخير يا غازانيغا

بوكايو ساكا: دعوا الفريق يستمر وانتظروا النتائج

نشر بوكايو ساكا لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه من لقاء الأمس والذي جمع بين ناديه ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز الجانرز بهدفين نظيفين.

وعلق اللاعب: انتصار كبير لبدء العام، دع هذا الفريق مستمرا.

Big win to start the year????Let’s keep this going team ! #COYG ???? pic.twitter.com/gg9o4eyJJg — Bukayo Saka (@BukayoSaka87) January 2, 2020

غوميز يوجه رسالة لناديه القديم

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أمام علم ناديه السابق جالطة سراي.

وعلق اللاعب: إليكم إحدى الطرق لبدء السنة الجميلة، منظر جميل أمام علم النادي الذي منحني مشاعر طيبة للغاية، آمل أن تجلب لكم السنة الجديدة سعادة وصحة كبيرين.