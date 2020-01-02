يوفنتوس يعلن أولى صفقاته الشتوية

خضع لاعب الوسط السويدي ديان كولوسيفسكي للفحص الطبي في المركز الطبي الموجود في استاد أليانز تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي ليصبح أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتألق لاعب الوسط البالغ عمره 19 عاما مع بارما هذا الموسم، ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية وبينها إنتر ميلان، لكن يوفنتوس كان الأقرب لحسم الصفقة ليسير على خطى جيانلويجي بوفون قائد وحارس يوفنتوس المخضرم القادم من بارما أيضا.

وأصبح كولوسيفسكي أصغر لاعب في البطولات المحلية الكبرى الخمس في أوروبا يشارك في تسجيل أربعة أهداف على الأقل هذا الموسم، وذلك بعد تسجيله لهدف وصناعة آخر أمام تورينو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بلا شك يعتبر كولوسيفسكي صاحب الـ19 عاما هو الاكتشاف الأبرز في السيري آ هذا الموسم، بتألقه بقميص بارما معارا من أتلانتا.

وبدأ كولوسيفسكي مسيرته في ستوكهولم، حيث ولد لأبوين مقدونيين شماليين واكتسب حب كرة القدم من خلال شقيقته ساندرا.

بدأ مسيرته كمدافع قبل أن ينتقل تدريجيا إلى خط الوسط، وفي السادسة عشرة من عمره، لفت أنظار رئيس أكاديمية أتلانتا ماوريتسيو كوستانزي لينتقل للنادي الإيطالي مقابل مئة ألف يورو فقط.

تألق في إيطاليا

وخلال أول موسم له في إيطاليا، سجل 17 هدفا في 22 مباراة فقط، رغم أنه لاعب خط وسط لفريق أتلانتا تحت 17 عاما، وكان يستخدم كبديل للهجوم داخل فريق بريمافيرا، أو تحت 19 عاما.

بدأ نجمه يلمع أكثر في موسم 2018/2019 حيث ساعد أتلانتا في الفوز ببطولة بريمافيرا الوطنية للمرة الثالثة فقط في تاريخه، بينما حصل أيضا على جائزة موروسيني لأفضل لاعب في المراحل النهائية من المسابقة.

أداء كولوسيفسكي على مستوى الشباب جذب اهتمام مدرب الفريق الأول لأتلانتا، جيان بييرو جاسبريني، ليقرر منحه الظهور الأول مع الفريق الأول في يناير الماضي حين شارك كبديل في فوز أتلانتا على فروزينوني بخماسية نظيفة.

عقب ذلك ظهر مرتين أيضا على مقاعد البدلاء في موسم أنهى فيه أتلانتا الدوري بشكل رائع في المركز الثالث ليصعد لدوري أبطال أوروبا.

كان كولوسيفسكي يعي أن فرصه في المشاركة بانتظام مع أتلانتا ستكون صعبة، لذا وافق على الانتقال إلى بارما على سبيل الإعارة لمدة موسم في يوليو/تموز الماضي، وخاض أول مباراة للفريق في الموسم الحالي أمام حامل اللقب يوفنتوس.

حتى في حالة عدم نجاحه في التسجيل أو صناعة الأهداف، فإن كولوسيفسكي كان يُظهر قدرات كبيرة في التمرير والمراوغة والتحكم في نسق المباراة، على سبيل المثال مستواه في المباراة التي انتهت بالتعادل مع الإنتر 2/2.

ويمتلك اللاعب بنية جسدية مميزة، حيث يبلغ طوله 1.86 متر، وأظهر تفاهما كبيرا مع جيرفينيو في بارما، فبات يعرف متى يرجع لتغطية المساحات وراء المهاجم الإيفواري، بانضباط كبير.