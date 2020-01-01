عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: الجري نحو السنة الجديدة (صور)

شكلت أخبار الأندية السعودية وتألق كريم بنزيما في سنة 2019 أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء.
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على سباق للجري وكتبت: ”الجري نحو السنة الجديدة“.
كما تحدثت عن كريم بنزيما وتألقه في سنة 2019 وكتبت: ”بنزيما عامل سنة 2019، أكثر من لعب أكثر من سجل أكثر من منح تمريرات حاسمة“.
كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد وسياسة تغيير الفريق وكتبت: ”أتلتيكو مدريد فقط 4 لاعبين يتجاوزن 30 سنة“.
كما تحدثت عن أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على أفضل أعدادها لسنة 2019 وكتبت: ”غلاف للجميع“.
الصحافة السعودية
الرياضية
ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الهلال: ”رازفان يتمسك بخربين ويستعيد الفرج“.
وعن النصر السعودي قبل لقاء السوبر السعودي كتبت: ”النصر يتحفز بالمكافآت“ بينما كتبت على الشباب: ”ديوب يجتمع بالشباب “ وعن الأهلي: ”الأهلي يستنجد بطائرة خاصة“.
الصحافة الإماراتية
الاتحاد الرياضي
ركزت الصحيفة على المواعيد المقررة لكأس رئيس الدولة في الإمارات وكتبت: ”تحديد موعد المربع الذهبي للكأس، نهائي أغلى البطولات 18 أو 19 مارس“.
كما اهتمت الصحيفة بمانشستر سيتي وتفوقه في العقد الأخير في إنجلترا وكتبت: ”البلومون ملك العقد الأخير في البريميرليغ بـ818 نقطة“.