عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: الجري نحو السنة الجديدة (صور)

شكلت أخبار الأندية السعودية وتألق كريم بنزيما في سنة 2019 أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على سباق للجري وكتبت: ”الجري نحو السنة الجديدة“.

كما تحدثت عن كريم بنزيما وتألقه في سنة 2019 وكتبت: ”بنزيما عامل سنة 2019، أكثر من لعب أكثر من سجل أكثر من منح تمريرات حاسمة“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد وسياسة تغيير الفريق وكتبت: ”أتلتيكو مدريد فقط 4 لاعبين يتجاوزن 30 سنة“.

كما تحدثت عن أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أفضل أعدادها لسنة 2019 وكتبت: ”غلاف للجميع“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الهلال: ”رازفان يتمسك بخربين ويستعيد الفرج“.

وعن النصر السعودي قبل لقاء السوبر السعودي كتبت: ”النصر يتحفز بالمكافآت“ بينما كتبت على الشباب: ”ديوب يجتمع بالشباب “ وعن الأهلي: ”الأهلي يستنجد بطائرة خاصة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على المواعيد المقررة لكأس رئيس الدولة في الإمارات وكتبت: ”تحديد موعد المربع الذهبي للكأس، نهائي أغلى البطولات 18 أو 19 مارس“.

كما اهتمت الصحيفة بمانشستر سيتي وتفوقه في العقد الأخير في إنجلترا وكتبت: ”البلومون ملك العقد الأخير في البريميرليغ بـ818 نقطة“.