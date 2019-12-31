يوفنتوس ينوي الإبقاء على كريستيانو رونالدو حتى هذا الموعد

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن يوفنتوس يخطط لتجديد عقد هدافه كريستيانو رونالدو حتى 2023 ما يعني بقاء قائد البرتغال مع الفريق حتى بلوغه 38 عاما.

وتردد أن رونالدو البالغ عمره 34 عاما يريد توقيع عقد جديد بعد أيام من هزيمة يوفنتوس في كأس السوبر المحلية أمام لاتسيو في الرياض الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ بأن رونالدو مهتم بتمديد عقده حتى بعد عام 2023 بعد إجراء محادثات حول مستقبله مع وكيله جورج مينديز في حفل توزيع جوائز ”غلوب سوكر“ في دبي قبل يومين.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن فابيو باراتي المدير الرياضي ليوفنتوس يدرك ما يفكر فيه رونالدو وعلى استعداد لتقديم عرض لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ويثق رونالدو في أنه لا يزال بإمكانه أن يكون حاسمًا ومهما للفريق وينتظر تأكيدًا على تمديد عقده المتوقع أن يبلغ 30 مليون جنيه إسترليني لكل موسم.

ويمكن أن يتم توقيع العقد الجديد خلال شهرين عندما يتضح ليوفنتوس الألقاب التي ينافس عليها خلال الموسم حيث يأمل أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس في التوصل إلى اتفاق سريع مع رونالدو، الذي يعتبر وجوده حيويا في غرفة الملابس.

وقد ساعد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا اللاعبين الأصغر سناً مثل أدريان رابيو وماتياس دي ليخت في الاستقرار في النادي.

ويستعد بطل إيطاليا لانضمام ديغان كولوسيفسكي البالغ من العمر 19 عامًا والقدم من بارما في صفقة قيمتها 24 مليون جنيه إسترليني، وهو لاعب آخر للمستقبل يمكن أن يستفيد من وجود رونالدو حوله.

تفسيرات متناقضة

ويتناقض هذا الأمر مع ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية بشأن عدم راحة رونالدو في يوفنتوس وتصريحاته بشأن النادي الإيطالي واعتباره أقل مكانة من فريقه السابق ريال مدريد.

وتأثر ريال مدريد كثيرا برحيل رونالدو قبل عام ونصف من حيث الإحصائيات إذ تراجعت أرقام النادي الملكي كثيرًا.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إنه في عام 2019، تمكن الفريق الملكي من تسجيل مئة هدف فقط خلال العام بالكامل وهو رقم أقل بكثير مما كان عليه النادي في وجود رونالدو.

لكن الصحيفة ذاتها كشفت أن رونالدو عبر للعديد من المحيطين به عبر غضبه عقب الخسارة أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالية في الرياض وأنه غير مرتاح في النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له لافتقاره للكثير من المميزات التي كانت موجودة في النادي الملكي.

وقال رونالدو للمحطين به إن يوفنتوس أكبر أندية إيطاليا بالفعل لكنه يفتقد للتغطية الإعلامية الموجود لريال مدريد ولا يحظى بشعبية عالمية مقارنة بالنادي الملكي.

ويعتقد رونالدو انه، باستثناء موهبة باولو ديبالا، فإنه يفتقد لاعبين مثل كريم بنزيما وتوني كروس ومارسيلو ولوكا مودريتش أو سيرجيو راموس ولا يجد مثل هذه الكفاءات في بطل إيطاليا.