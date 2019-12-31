الصحف الرياضية العالمية في اليوم الأخير من 2019: رجل العام.. ضربة بـ44 مليون يورو.. وأفضل الراحلين في الانتقالات (صور)

شكلت نهاية سنة 2019 وبداية السنة الجديدة 2020 وأخبار الانتقالات في الأندية الأوروبية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية في عددها الأخير لسنة 2019.

كما اهتمت الصحف بتمديد عقد كريم بنزيما في ريال مدريد والإصابات التي ضربت برشلونة وتحديات ميسي في سنة 2020 وأخبار الأندية السعودية والدوري السعودي والإماراتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الرياضة الإسبانية في 2020 وكتبت :“ من أجل سنة 2020 ذهبية ”.

كما تحدثت عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وكتبت :“ بنزيما يمدد عقده حتى 2022 ”.

كما اهتمت بإصابة الحارس الألماني تير شتيغن والتي تشكل إنذارا في برشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على مهاجم برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز وكتبت :“ 2020 : سنة سعيدة سواريز ”.

كما تحدثت عن إصابة الحارس الألماني تير شتيغن ولاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو وكتبت :“ شتيغن وأرثر شكوك حول مشاركتهما في الديربي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وكتبت :“ ميسي 20 تحديا في سنة 2020 ”.

كما اهتمت الصحيفة بأبرز أحداث سنة 2019 وبداية ابيلاردو عمله كمدرب لإسبانيول برشلونة.

آس

ركزت الصحيفة على سنة 2020 وكتبت :“ سنة 2020 : سنة من أجل الحلم ”.

كما تحدثت عن نجم ريال مدريد الشاب الأوروغوياني فيدي فالفيردي وكتبت :“ قيمة فالفيردي الأكثر تطورا ضمن لاعبي ريال مدريد ”.

كما تحدثت عن باكو ألكاسير مهاجم بروسيا دورتموند القريب من أتلتيكو مدريد واهتمت ببرشلونة وكتبت :“ تير شتيغن وأرثور ميلو يبدءان السنة الجديدة مصابين ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وصفقاته المنتظرة في الشتاء وكتبت :“ مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مهاجم إيفرتون دوميتيك كالفيرت لوين مقابل 50 مليون جنيه إسترليني ”.

كما تحدثت عن خطة دافيد مويس في ويستهام يونايتد وكتبت :“ العودة من أجل أشياء جيدة ”.

كما اهتمت بهاري كين مهاجم توتنهام وكتبت :“ الحصول على كين مقابل 170 مليون جنيه إسترليني ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فترة الانتقالات الشتوية القادمة ومصير عدة لاعبين فرنسيين تربطهم تقارير إعلامية بالرحيل عن فرقهم الحالية وكتبت :“ فترة الانتقالات : أفضل الراحلين ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي :“ عمومية الأهلي نقاشات العقود ”.

وكتبت عن النصر :“ النصر يستعيد العقيدي ”.

كما اهتمت بدوري كأس محمد بن سلمان وكتبت :“ الهلال يضرب ب7 ”.

الصحيفة اهتمت أيضا بأبرز أحداث سنة 2019.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مهرجان ليوا الدولي وكتبت :“ حمدان بن زايد يتفقد فعاليات مهرجان ليوا الدولي ”.

كما تحدثت عن تصريحات المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم وكتبت :“ يوفانوفيتش يبدأ مهمته مع الأبيض بتحدي أزمة التصفيات ”.

الصحيفة اهتمت بدوري الخليج العربي من خلال تقرير حول :“ الإصابة حرمت الملك إيغور من ورقته الرابحة ، صراع الثنائيات يفتقد الدويتو الأشهر ”.

كما تحدثت عن الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ رغم ابتعاده عن القمة ، إعصار بيب يضرب مو وكلوب والسير في البريميرليغ ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أبرز أحداث سنة 2019 وكتبت عن رجل السنة :“ ميهايلوفيتش رجل العام“.

فيما اهتمت بصفقة يوفنتوس المنتظرة وتتعلق بلاعب وسط بارما المعار من أتلانتا وكتبت :“ يوفنتوس : كولوسيفسكي ضربة العام“.

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على الدولي السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب بارما المعار من أتلانتا وكتبت “ يوفنتوس – كولوسيفسكي : ضربة ب44 مليون يورو ”.

كما تحدثت عن روما وإمكانية بيع الفريق لملاك جدد.