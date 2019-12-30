إنتر ميلان يواصل ضغوطه على فيدال قبل ساعات من بدء الميركاتو الشتوي

يواصل إنتر ميلان الضغط على التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد يومين، مستغلا الشكوى التي تقدم بها وكيل أعمال اللاعب ضد النادي الكتالوني يطالبه فيها بمستحقات مالية منصوص عليها في عقد لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة أن فيدال سينضم إلى تدريبات الفريق يوم الخميس المقبل لكن خافيير زانيتي أسطورة إنتر ميلان ونائب رئيس النادي الإيطالي يواصل ضغوطه على اللاعب من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

ولم يتردد نائب رئيس إنتر ميلان في الساعات الأخيرة في إرسال رسائل واضحة للاعب في تصريحات مختلفة أدلى بها، إذ قال زانيتي لشبكة ”ESPN“ التلفزيونية: ”تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في غضون ساعات ولدينا شهر كامل لحسم الأمر“.

وذهبت أبعد من ذلك في تصريحاته لشبكة ”يوروسبورت“ التلفزيونية قائلا: ”فيدال لاعب كبير ويملك شخصية عظيمة، دعونا نرى ما سيحدث، لكن بالتأكيد نبحث عن لاعبين يمكنهم رفع مستوى فريقنا وهو بالفعل بين هؤلاء“.

لم يخفِ المدافع الأرجنتيني السابق أبدا احتمالية عودة فيدال إلى التدريب تحت قيادة أنطونيو كونتي الذي سبق أن عمل معه في يوفنتوس، ”لأن تجربته في يوفنتوس كانت موضع تقدير كبير منهما“.

تطور مثير

وقدّم فيدال الشكوى عن طريق محاميه في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الحالي، وطالب بمبلغ 2.4 مليون يورو، بناء على بنود في عقده تمنحه المبلغ حال شارك في 60% من مباريات الموسم الماضي.

ويعتقد برشلونة أن البند يستوجب مشاركة اللاعب في شوط على الأقل في كل مباريات الفريق وهو الخلاف الذي اندلع بين إدارة الفريق واللاعب.

ويعتقد برشلونة أن فيدال لم يستجب للشروط الموجودة في عقده، ولذلك يرفض دفع المبلغ بينما يعتقد اللاعب التشيلي أنه يستحق المبلغ لأنه استجاب لشروط بنود العقد.

وفوجئ برشلونة بشكوى فيدال أمام لجنة مشتركة بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبورت“، ويعتقد أنها لا توجد ديون على إدارة الفريق للاعب.

وقد تساهم الشكوى التي تقدم بها فيدال في اقترابه من الرحيل عن النادي الكتالوني إلى إيطاليا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث سبق أن لعب ليوفنتوس أربعة مواسم من 2011 إلى 2015.