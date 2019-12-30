شاهد.. كريستيانو رونالدو يظهر بقصة شعر غريبة في تدريبات يوفنتوس (صور)

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بقصة شعر غريبة في تدريبات البيانكونيري، اليوم الإثنين، استعدادا لمباريات الدوري الإيطالي.

وأظهرت الكاميرات قصة شعر غريبة لرونالدو حيث لم يفعلها من قبل، وكان حليق الشعر من الأسفل، مع شعر طويل في منطقة صغيرة.

وأعاد رونالدو البالغ من العمر 34 عاما قصة الشعر الغريبة التي ظهر بها الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد في مرات سابقة.

وأثار رونالدو الجدل في حضوه حفل جوائز ”غلوب سوكر“ حيث ظهر وهو يرتدي ساعة وخاتما فخمين، حيث قيل إن ما كان يلبسه في يده اليسرى يبلغ قيمته مليون دولار.

ونال رونالدو، أمس الأحد، جائزة ”غلوب سوكر“ لأفضل لاعب في العالم للعام 2019 في مدينة دبي.

وسجل رونالدو 28 هدفا وصنع 10 في 43 مباراة في أول موسم له مع يوفنتوس، حيث أحرز لقب الدوري الإيطالي، وسجل رونالدو حتى الآن 12 هدفا وصنع هدفين في 21 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان ولكل منهما 42 نقطة، لكن إنتر ميلان يتقدم بفارق الأهداف.

ويلعب يوفنتوس مع كالياري يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.