تفوق جديد لليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو في العقد الحالي

تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، على جميع اللاعبين في عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها في العقد الحالي الذي يشارف على النهاية.

وأوضحت شبكة ”أوبتا“ المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن ميسي هو صاحب الرقم القياسي في صناعة الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى في العقد الحالي، برصيد 136 تمريرة حاسمة، بفارق 28 تمريرة عن أقرب منافسيه، مواطنه أنخيل دي ماريا الذي صنع 108 أهداف مع ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الشبكة إلى أن النجم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال الحالي، وريال مدريد سابقا، حل في المركز الثالث برصيد 106 تمريرات، وفي المركز الرابع جاء الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ برصيد 103 تمريرات.

ولفتت ”أوبتا“ إلى أن كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي، وريال مدريد سابقا، جاء في المركز الخامس في القائمة بعدما صنع 95 هدفا فقط.

وحصل ميسي على نصيب الأسد في الجوائز الفردية للعام 2019، بعدما نال الكرة الذهبية وجائزة الأفضل ”The Best، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

تشكيلة العقد:

وكانت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية الشهيرة قد أعلنت عن التشكيلة المثالية للعقد الحالي، الذي يشارف على النهاية.

وضمت القائمة 4 لاعبين من إسبانيا، إلى جانب لاعبينِ برازيليينِ، وأرجنتيني وبرتغالي، وهولندي، وألماني، وكرواتي.

ويقود التشكيلة النجمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليا.

وتضم التشكيلة 5 لاعبين مثلوا ريال مدريد، و4 مثلوا برشلونة، وتتمثل أبرز مفاجآت التشكيلة تواجد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي حاليا، وساوثهامبتون سابقا، علما أنه انتقل إلى الريدز في سوق الانتقالات الشتوي 2018.

وفيما يلي التشكيلة المثالية، لتشكيلة العقد الحالي من مجلة ”فرانس فوتبول“:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس (ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي).

خط الدفاع: فيليب لام (بايرن ميونخ)، فيرجيل فان دايك (ليفربول وساوثهامبتون)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، مارسيلو (ريال مدريد).

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، تشافي (برشلونة والسد)، آندريس إنييستا (برشلونة وفيسيل كوبي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد ويوفنتوس)، نيمار (برشلونة وباريس سان جيرمان).