سوشيال ميديا الرياضة: تامي أبراهام يشكر جماهير تشيلسي وسواريز يخوض تجربة الغناء

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يشارك طفلا من ذوي الاحتياجات مداعبة الكرة

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنه وهما يشاركان أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مداعبة الكرة، وعلق رونالدو: كان من دواعي سروري أن ألتقي بكم وبمصدر إلهام حقيقي.

نيمار: لا تضع يومك بلا ضحك

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مجموعة من أصدقائه، وعلق: يوم بلا ضحك هو يوم ضائع.

سواريز يشارك عائلته الغناء

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته وهم يغنون مع المطربة كارولج، وعلق اللاعب: شكرا لك كارولج على هذه اللحظة العائلية الخاصة وأن دلفي يحقق رغبته في الغناء معك

دي ماريا مع أصدقاء العمر

نشر أنخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عدد من الأصدقاء، وعلق اللاعب قائلا: الصداقة الأبدية، سعيد بمشاركة هذه اللحظات الجميلة مع أصدقائي

بنزيما: الأبطال هم من يعيشون أحلامهم

نشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في حالة من السعادة، وعلق بنزيما: يحلم الرياضي حلمه، ويعيشه البطل

غريزمان وسط الخيول

نشر أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني خبرا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عن تواجده في أحد بيوت الخيول، وعلق اللاعب: انطلاق

تيرشتيغين يحتفل بمولوده الجديد

نشر تير شتيغين حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زوجته ومولوده الجديد، وعلق الحارس: يوم لا ينسى في حياتنا مرحبا بك في العالم وعائلتنا بين تير شتيغين، نحن نحبك

An unforgettable day in our lives.

Welcome to the world and to our family, Ben ter Stegen. We love you.

❤️ 28.12.19 pic.twitter.com/9NQ6vuN1OC

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) December 29, 2019