في لفتة إنسانية رائعة.. كريستيانو رونالدو يلعب بالكرة مع طفل من ذوي القدرات الخاصة في دبي (فيديو)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، على تحقيق أمنية طفل من أصحاب القدرات الخاصة، وهو الكازاخستاني علي تورجانبيكوف، بالتقاط الصور التذكارية وأداء بعض الألعاب الاستعراضية في كرة القدم معه، بمدينة ”دبي“ الإماراتية.

وتشهد دبي حاليا، تواجد مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية؛ لقضاء إجازة رأس السنة، والمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.

وقال رونالدو معلقا على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“: ”كان من دواعي فخري أن أقابلك يا علي، أنت بالفعل ملهم حقيقي“.

وشارك رونالدو في فعاليات النسخة الرابعة عشر من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، العضو في ”مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم“ العالمية، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للمشاركة في إحدى جلسات المؤتمر.

وكشف رونالدو عن أسرار البقاء بأعلى مستوياته، على الرغم من بلوغه 34 عاما، في جلسة خاصة حملت عنوان ”مواجهة التحديات على نهج كريستيانو“، وقال: ”ليس هناك معجزات أو أسرار خاصة في قصة نجاحي، أو أي قصة نجاح أخرى، وإنما هو الاندفاع الكبير وتكريس نفسك لما تفعله، أقول وأنا في سن الـ34، ما زلت أتحلى بتلك اللياقة من خلال الاجتهاد والعمل الدؤوب لأحصل على الألقاب، حفاظي على مستواي خلال 15 سنة، يرتبط أساسا بمثابرتي في الحفاظ على القمة، ولا أريد أن يُفهم من كلامي النرجسية“.

وأضاف قائد منتخب البرتغال: ”ليست مصادفة أن تكون لمدة سبع سنوات متتالية في مستوى ثابت، وليست هناك أسرار وإنما حب كرة القدم، من الضروري أن تهتم بنفسك وتتعلم من الآخرين في مجالات متعددة، ليس فقط من أجل تحسين أدائي في كرة القدم بل في كل هذه المجالات، أسعى دائما للتعلم وتثقيف نفسي، والتأمل مسألة مهمة في الحياة، لتعزيز موقف الشخص“.

مكانة يوفنتوس

إلى ذلك، كشف موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن وجود كريستيانو رونالدو سمح ليوفنتوس بأن يتحول إلى ناد عالمي يعمل بأسس ومعايير دولية.

وأضاف أنه وفقا لاستطلاع أجري على رواتب عام 2019، أظهر أن يوفنتوس أصبح يحتل المركز الثالث في العالم من حيث فاتورة الأجور العالية، موضحا أن البيانكونيري يسبق جميع فرق دوري كرة السلة الأمريكي والأندية صاحبة الميزانيات الضخمة مثل باريس سان جيرمان.

وتابع الموقع أن يوفنتوس قبل عام واحد فقط كان يحتل المركز التاسع، مشيرا إلى أن وصول 5 لاعبين ذوي رواتب عالية مثل بوفون، دي ليخت، رامزي، رابيو، هيغوايين، بالإضافة لوجود رونالدو، منح البيانكونيري قفزة كبيرة.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن روما يأتي في المركز الثاني خلف يوفنتوس بين أندية إيطاليا، بمتوسط بلغ 4.2 مليون يورو، في مقابل 9.4 مليون يورو ليوفنتوس.

وختم بأن يوفنتوس هو أول فريق في إيطاليا يضم 81 مليون متابع في المجموع بين منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام)، فيما يأتي ميلان بالمركز الثاني بأقل من نصف عدد يوفنتوس (38 مليون متابع).