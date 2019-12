هل يجدد زلاتان إبراهيموفيتش النجاح مع ميلان في الدوري الإيطالي؟

اتخذ زلاتان إبراهيموفيتش قرار العودة إلى ميلان وإيطاليا في فصل قد يكون الأخير بقصته مع كرة القدم كلاعب محترف، لكن القرار ربما يسفر عن تحول هائل في مشوار فريقه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي رغم الابتعاد تماما عن المنافسة.

ويحتل ميلان، ثاني أكثر الأندية نجاحا في إيطاليا من حيث عدد ألقاب الدوري خلف يوفنتوس، المركز العاشر الذي لا يليق به بالتزامن مع إعلان التعاقد مع الهداف السويدي أمس الجمعة.

ويتطلع جمهور ميلان للاستفادة مجددا من قدرات المهاجم البارز الذي سجل 42 هدفا في 61 مباراة مع الفريق وفاز بلقبي الدوري وكأس السوبر المحلية قبل الرحيل في 2012 إلى باريس سان جيرمان.

لكنه عاد بعد أن أصبح أكبر سنا بـ7 سنوات.

وبعد أن سجل 31 هدفا في 31 مباراة في الموسم الماضي مع لوس أنجليس غالاكسي في الدوري الأمريكي، يمكن الاعتقاد بأنه لا يزال يحتفظ بقوته وفاعليته حتى إذا انخفضت سرعته. وربما يمكن التفكير في أن تعاون المهاجم البالغ من العمر 38 عاما مع لاعبين يربحون أقل بكثير من راتبه في أمريكا جعله على قدر التطلعات وبات يتحمل مسؤولية فريقه بشكل أكبر.

واعتقد البعض أن مرحلة إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي، وهي بطولة ناشئة لكنها لا تزال بعيدة عن مستوى المسابقات القوية عالميا، ستكون الأخيرة بمسيرته العامرة بالأهداف المذهلة والأمجاد وإثارة الجدل.

ويملك إبراهيموفيتش قدرة استثنائية على استفزاز أي شخص بداية من جماهير الفرق المنافسة وحتى مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا، كما أن تمثاله في بلدته مالمو تعرض للتشويه مؤخرا بعد أن استحوذ على حصة من نادي هاماربي المنافس في ستوكهولم.

ويمتد العقد مع ميلان حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لعام إضافي. ورغم أنه لا يمكن استبعاد قبوله لعرض مربح من الصين أو لبلد بالشرق الأوسط لاحقا فإن خطوته الحالية ستكون الأخيرة على الأرجح في مسابقات الدوري الكبرى.

وفي وجود تشكيلة هزيلة وفارق 21 نقطة خلف الغريم إنتر ميلان، فليس من المرجح أن يحقق ميلان انتفاضة سينمائية في الموسم الحالي لكن الدوري الإيطالي سيصبح أكثر جاذبية بعد عودة إبراهيموفيتش لمشاهدة كيف ستكون اللقطة الأخيرة في مسيرته.

