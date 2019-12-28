عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: ”نيمار برشلوني“.. غوارديولا يرمي المنديل.. وفالفيردي نعم بوغبا لا (صور)

شكلت خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون وابتعاده بـ14 نقطة عن ليفربول المتصدر، واجتماع نيمار بزميليه السابقين ليونيل ميسي ولويس سواريز في أوروغواي، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بعودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان، وأخبار الأندية السعودية، وماراثون زايد في مصر، ومستقبل صفقة بول بوغبا في ريال مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد بمناسبة أعياد الميلاد وكتبت ”بإمكاننا أن نكون فخورين“.

كما اهتمت بتصريحات المكسيكي هوغو سانشيز أسطورة ريال مدريد السابق وكتبت ”هوغو سانشيز: يجب التعاقد مع قلب هجوم مثل هاري كين“.

كما تحدثت عن مباراة رايو فاليكانو وألباسيتي التي أوقفت بسبب العنصرية وأكدت أنها ستستكمل دون جمهور.

سبورت

ركزت الصحيفة على اجتماع ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار في أوروغواي وكتبت ”تأثير ثلاثي“، في إشارة لإمكانية عودة الثلاثي مجتمعين في برشلونة.

كما اهتمت الصحيفة بتعيين إبيلاردو مدربا جديدا لإسبانيول.

الصحيفة تحدثت كذلك عن خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”بيب غوارديولا يرمي المنديل في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اجتماع نيمار بزميليه السابقين في ثلاثي هجوم برشلونة خلال حفل عيد زواج لويس سواريز وكتبت ”نيمار برشلوني“.

كما اهتمت بحارس برشلونة، الألماني مارك آندري تير شتيغن، وكتبت ”بايرن ميونخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ترغب في تير شتيغن“.

كما اهتمت الصحيفة بعودة زلاتان إبراهيموفيتش رسميا لميلان، وتعيين أبيلاردو مدربا جديدا لإسبانيول.

وتحدثت ”موندو ديبورتيفو“ عن خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون وكتبت ”فريق بيب غوارديولا يحتاج ريمونتادا.. 14 نقطة عن ليفربول“.

أس

ركزت الصحيفة على مصير صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد وقرار ريال مدريد وكتبت ”فالفيردي نعم، بول بوغبا لا“، كما نقلت حديث المهاجم الأوروغواياني دييغو فورلان عن مواطنه الشاب فالفيردي، لاعب ريال مدريد، وأكد أنه سيكون نجما للمستقبل ولسنوات.

الصحيفة اهتمت بمباراة رايو فاليكانو وألباسيتي التي توقف بسبب هتافات عنصرية وكتبت ”اللقاء يستكمل دون جمهور“.

كما اهتمت بتصريحات سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد حول الصفقات والنجم الشاب البرتغالي جواو فيلكس.

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون 2/3، وابتعاده عن صدارة ليفربول بفارق 14 نقطة ولقاء أكثر.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على عودة المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لفريقه السابق ميلان رسميا وكتبت ”زلاتان مع الصلصة الميلانية“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقات الأندية الإيطالية الكبرى يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان و3 لاعبين هم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والتشيلي أرتورو فيدال والنرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت ”من يكسب الصفقة؟“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن نادي الاتحاد ”الاتحاد يغير توجهاته الشتوية“.

وكتبت عن نادي النصر ”ناديان يفاوضان النصر“، وعن الأهلي كتبت ”إصابة في الكتف تبعد بلايلي“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على ماراثون زايد وكتبت ”مصر تتسابق في حب الإمارات“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت ”عجمان يعمق جراح حتا بثلاثية“، ونشرت باقي النتائج“.

الصحيفة اهتمت بالمنتخب الأولمبي الإماراتي وكتبت ”إعلان قائمة الأولمبي بعد الجولة الـ12“.

وتحدثت كذلك الصحيفة عن عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان.