أخبار ريال مدريد وبرشلونة: صفقة تبادلية محتملة بين الميرينغي وتوتنهام.. ونيمار يزيد التوقعات بعودته للبلوغرانا

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ما زال يحاول ضم النجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويعيش بيل موسما صعبا مع الميرينغي، بعد توتر علاقته بجماهير النادي الملكي الإسباني بجانب خلافاته مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

صفقة تبادلية

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن توتنهام الإنجليزي يرغب في إعادة نجمه السابق الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020، ومستعد للتخلي عن الدنماركي كريستيان إريكسن بالإضافة لمبلغ 25.7 مليون جنيه إسترليني لضمه.

ويعيش غاريث بيل فترة سيئة في ريال مدريد ولم يشارك سوى في 13 مباراة هذا الموسم، بالإضافة لكثرة إصاباته التي غيبته فترة طويلة عن الملاعب.

وأكدت ”صن“ أن النجم الويلزي قد يكون على اتصال مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بشأن عودته للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشاد غاريث بيل سابقا بتعاقد توتنهام مع جوزيه مورينيو، مؤكدا أنه مدرب يحب الفوز بالألقاب وهو ما يجعل من شراكته مع الفريق جيدة للفوز بالألقاب.

كما سبق للمدرب البرتغالي أن حاول ضم النجم الويلزي حين كان مدربا لمانشستر يونايتد، لكنه واجه صمت اللاعب الذي لم يعبر عن رغبته في الرحيل.

ويرغب توتنهام في التخلص من لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيركسن الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، وبإمكانه الرحيل مجانا ولذلك يأمل في بيعه في فترة الانتقالات الشتوية.

موهبة فلامنغو

من جانب آخر، أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن ريال مدريد استفسر عن إمكانية ضم المهاجم البرازيلي الشاب رينير خيسوس نجم فريق فلامنغو.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن ”sport tv“ البرازيلية أن العروض التي تصل إلى فلامنغو لضم رينير لم تتوقف، ويعد ريال مدريد آخر المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الشاب.

ويحظى رينير باهتمام كبير من ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، حيث يمتلك اللاعب شرطا جزائيا في عقده تصل قيمته 35 مليون يورو.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن صفقة رينير تنطبق عليها المعايير الجديدة التي ينتهجها ريال مدريد.

ويسعى الميرينغي بسياسته التعاقدية الجديدة لجذب المواهب الشابة بأسعار مقبولة، بعيدا عن التوقيع مع نجوم الصف الأول.

وفي الإطار ذاته، أوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة المنافس اللدود لريال مدريد يعد أحد أبرز الأندية المهتمة باللاعب رينير خيسوس.

وتألق رينير بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة تحت 17 عاما مع منتخب السليساو.

وانخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد رينير من 60 مليون يورو إلى 35 مليون يورو فقط، عند قيامه بتمديد تعاقده مع فلامنغو قبل أشهر قليلة.

عودة نيمار

في المقابل، عادت أنباء اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة إلى برشلونة الإسباني لتتردد من جديد.

وحرص نيمار على تعزيز أنباء عودته إلى برشلونة خلال الموسم المقبل، وذلك أثناء حضوره الاحتفال الذي أقامه الأورغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة بمناسبة مرور عشر سنوات على زواجه من شريكته صوفيا، أمس في أحد الفنادق الكبيرة بمدينة مالدونادو الأوروغويانية التي تقع جنوب البلاد.

وكان نيمار من أوائل الضيوف الذين وصلوا الحفل، كما أنه أخذ الكاميرا والتقط صورة شخصية مع سواريز وليونيل ميسي ونشرها على حسابه في موقع ”إنستغرام“.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بأحد فنادق الخمس نجوم في مدينة مالدونادو عدد من نجوم برشلونة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتش.

بدائل ماكتوميناي

وفي إنجلترا، أكدت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يستهدف ثلاثة لاعبين لضم أحدهم لتعويض غياب ماكتوميناي، الذي تعرض لإصابة قوية في أربطة الركبة خلال مشاركته بمباراة اليونايتد أمام نيوكاسل مساء أمس الخميس، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية مقابل هدف.

ويعد ماكتوميناي الذي سيغيب لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر كاملة أحد أفضل لاعبي اليونايتد خلال الموسم الجاري، على الرغم من تراجع نتائج الفريق خلال النصف الأول من الموسم.

برونو فيرنانديز

ذكرت الصحيفة البريطانية أن الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز هو المرشح الأول للانتقال إلى مانشستر يونايتد لتعويض غياب ماكتوميناي.

وكان فيرنانديز قد ارتبط بالانتقال إلى اليونايتد منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتألق نجم سبورتنغ لشبونة بشكل لافت منذ انطلاق الدوري البرتغالي بالموسم الماضي، حيث سجل 32 هدفا، وصنع 18 هدفا آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرنانديز يميل أكثر لكونه لاعب وسط مهاجم على عكس ماكتوميناي، وهو ما يعني تكليف ماتيتش بالمزيد من المهام الدفاعية في وسط ميدان الشياطين الحمر.

ولفريد نديدي

يعد النجم النيجيري لفريق ليسترسيتي أحد أبرز لاعبي الوسط المدافعين في الدوري الإنجليزي.

وتزايدت قيمة نديدي البالغ من العمر 23 عاما بسرعة الصاروخ منذ انتقاله إلى ليستر سيتي قبل ثلاثة مواسم.

ويعد نديدي البديل الأكثر تشابها مع سكوت ماكتوميناي، إلا أن إدارة ليستر سيتي قد تطلب مقابلا ماديا مرتفعا للتفريط في اللاعب، خاصة بعد صفقة انتقال مدافع الفريق السابق هاري ماغواير إلى اليونايتد في الصيف الماضي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

المحارب فيدال

بات استمرار النجم التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة الإسباني مع فريقه محل شك.

وأشارت ”ديلي إكسبريس“ إلى أن فيدال قد يفضل الانتقال إلى فريق آخر بعيدا عن البلوغرانا.

وارتبط فيدال في وقت سابق بالانتقال إلى اليونايتد، كما أن اللاعب التشيلي البالغ من العمر 32 عاما قد يكون أرخص الخيارات المتاحة أمام مانشستر يونايتد.

صراع إيطالي

وفي إيطاليا، أكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن نادي يوفنتوس مهتم بضم الفرنسي اوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وأضاف الموقع أن إنتر ميلان ليس الفريق الوحيد الذي يسعي للتعاقد مع مهاجم تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويسعى اليوفي للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق لزيادة عدد الخيارات الهجومية أمام ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن يوفنتوس يبحث عن صفقة هجومية بمقابل مادي منخفض وهو ما يتوفر في صفقة جيرو.

كما يعد حسم يوفنتوس لهذه الصفقة بمثابة الضربة المزدوجة لمنافسه المباشر إنتر ميلان.