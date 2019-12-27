رسميًا.. زلاتان إبراهيموفيتش ينضم إلى ميلان (شاهد)

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في صفقة انتقال مجاني، لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل، وحتى نهاية الموسم الجاري.

وعاد إبراهيموفيتش، الذي رحل عن فريقه السابق لوس أنغيليس غالاكسي الأمريكي الشهر الماضي، إلى ميلان الذي ساعده في الفوز بآخر ألقابه للدوري المحلي موسم 2010-2011.

وسجل إبراهيموفيتش 56 هدفًا في 85 مباراة خلال موسمين مع ميلان.

وسيخضع إبراهيموفيتش للكشف الطبي فور وصوله إلى مدينة ميلانو يوم 2 يناير المقبل، بحسب ما أعلن النادي الإيطالي.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديم الصفقة رسميًا بعد اجتياز الكشف الطبي، ثم ينضم إبراهيموفيتش إلى زملائه في التدريبات.

وقال إبراهيموفيتش خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإيطالي:“سأعود إلى المكان الذي أحترمه بشدة وإلى مدينة ميلان التي أحبها“.

وأضاف:“سأناضل مع زملائي في الفريق لتغيير مسار هذا الموسم، وسأفعل كل شيء لتحقيق ذلك“.

يذكر أن إبراهيموفيتش لعب 788 مباراة في تاريخه الكروي، وسجل 473 هدفًا.