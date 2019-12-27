يوفنتوس يخطط لتوجيه ضربة مزدوجة لإنتر ميلان في صفقة جيرو

تواصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي العمل بقوة على تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر المتاحة خلال فترتي الانتقالات المقبلتين في يناير، وعقب نهاية الموسم الحالي.

ويخوض فريق السيدة العجوز منافسة عنيفة مع إنتر ميلان على حصد لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ضربة مزدوجة

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن نادي يوفنتوس مهتم بضم الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وأضاف الموقع أن إنتر ميلان ليس الفريق الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع مهاجم تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويسعى اليوفي للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق لزيادة عدد الخيارات الهجومية أمام ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن يوفنتوس يبحث عن صفقة هجومية بمقابل مادي منخفض، وهو ما يتوفر في صفقة جيرو.

كما يعد حسم يوفنتوس لهذه الصفقة بمثابة الضربة المزدوجة لمنافسه المباشر إنتر ميلان.

هدف النيراتزوري

وأوضح الموقع في تقريره أن إنتر ميلان يعتبر جيرو صفقة هامة جدا كبديل للمهاجم الأساسي روميلو لوكاكو.

ويمر جيرو بأوقات صعبة هذا الموسم في تشيلسي منذ تولي فرانك لامبارد مهمة المدير الفني للبلوز في الصيف الماضي.

ويعاني النجم الفرنسي من أجل المشاركة في عدد كافي من المباريات مع الفريق اللندني، حيث شارك في سبعة لقاءات فقط حتى الآن خلال الموسم الجاري.

وجاء آخر ظهور لجيرو مع البلوز في مباراة وستهام التي أقيمت في نهاية الشهر الماضي.