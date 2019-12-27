اجتماع زيدان مع بيانيتش في دبي يثير الشكوك في يوفنتوس (شاهد)

ذكرت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اجتمع في دبي مع ميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس.

ووفقا للصحيفة، فإن زيدان التقى لاعب الوسط الدولي البوسني على أحد شواطئ دبي خلال العطلة الشتوية الحالية وظهرا مبتسمين في الصورة.

وتبادل المدرب الفرنسي ولاعب الوسط البوسني أطراف الحديث باللغة الفرنسية على الرمال، ما أثار قلق جماهير يوفنتوس.

وخسر بيانيتش مع يوفنتوس في آخر مباراة له قبل العطلة، والتي كانت أمام لاتسيو 1-3 في السوبر الإيطالي في الرياض الأسبوع الماضي.

وجدد بيانيتش لاعب وسط روما السابق عقده مع يوفنتوس العام الماضي لمدة خمس سنوات حتى 2023.

وانضم اللاعب البوسني إلى يوفنتوس قادما من روما في 2016، وساعد النادي على إحراز لقب الدوري مرتين وكأس إيطاليا مرتين.

وكتب اللاعب البالغ عمره 29 عاما على تويتر عقب تجديد العقد: ”أنا سعيد جدا بتمديد تعاقدي حتى 2023 مع هذا النادي الرائع“.

لكن هذا اللقاء غير المعلن بين زيدان ولاعب الوسط البوسني قد يشير إلى إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.