مؤشر جديد على اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش من ميلان (صورة)

يبدو أن عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى نادي ميلان الإيطالي أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

وأكدت تقارير صحفية أمس الخميس، أن زلاتان إبراهيموفيتش أبلغ ميلان موافقته على العودة إلى سان سيرو في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ونشر إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، صورة عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ وهو يشير إلى عينه الملونة بالأحمر والأسود، وذلك في إشارة إلى ألوان قميص ميلان.

في حين ذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية أن ميلان سيقدم إبراهيموفيتش للجماهير على ملعب سان سيرو في مباراة الروسينيري أمام سامبدوريا في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن إبراهيموفيتش لن يكون جاهزا على المستوى البدني لبدء أي مباراة مع ميلان، قبل 15 يناير المقبل، موعد مواجهة الروسونيري مع سبال في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

وسجل إبراهيموفيتش 56 هدفا وصنع 24 في 85 مباراة مع ميلان، وسجل المهاجم السويدي هدفا كل 128 دقيقة خلال موسميه مع الروسينيري، يشار إلى أن ميلان يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي حاليًا بعد مرور 17 جولة ويملك 21 نقطة..

يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن لعب في الدوري الإيطالي من قبل، مع يوفنتوس في الفترة من (2004-2006)، وإنتر ميلان (2006-2009)، وميلان (2010-2012).

يشار إلى أن إبراهيموفيتش لعب لأندية أياكس من هولندا، وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليًا مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

واعتزل إبراهيموفيتش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفا في 116 مباراة (الهداف التاريخي).